Зеленский ответил Маску на его твиты
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на твиты миллиардера Илона Маска, сообщает «РЕН ТВ».
Сначала американский бизнесмен предложил свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост менее чем за час почти набрал миллион просмотров и эта цифра продолжает расти.
Затем один из самых богатых людей в мире, основатель Space X и Tesla сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины.
Теперь к дискуссии решил присоединиться Зеленский, который спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше, предоставив варианты ответов: «который поддерживает Россию» или «который поддерживает Украину».
По мнению Маска, победа Украины в данном конфликте маловероятна, поскольку «Россия имеет > 3 населений Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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