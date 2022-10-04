Зеленский ответил Маску на его твиты

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на твиты миллиардера Илона Маска, сообщает «РЕН ТВ».

Медведев похвалил Илона Маска за мнение по конфликту на Украине

Сначала американский бизнесмен предложил свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост менее чем за час почти набрал миллион просмотров и эта цифра продолжает расти.

Затем один из самых богатых людей в мире, основатель Space X и Tesla сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины.

Теперь к дискуссии решил присоединиться Зеленский, который спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше, предоставив варианты ответов: «который поддерживает Россию» или «который поддерживает Украину».

По мнению Маска, победа Украины в данном конфликте маловероятна, поскольку «Россия имеет > 3 населений Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымИлон МаскУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры