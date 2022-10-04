Зеленский ответил Маску на его твиты

Сначала американский бизнесмен предложил свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост менее чем за час почти набрал миллион просмотров и эта цифра продолжает расти.

Затем один из самых богатых людей в мире, основатель Space X и Tesla сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины.

Теперь к дискуссии решил присоединиться Зеленский, который спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше, предоставив варианты ответов: «который поддерживает Россию» или «который поддерживает Украину».

По мнению Маска, победа Украины в данном конфликте маловероятна, поскольку «Россия имеет > 3 населений Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

