Как в 1998-м? Запад напугал российских бизнесменов санкциями
Однако Запад - это не весь мир: санкционную войну против России поддерживают не все.
Российские бизнесмены паникуют из-за антироссийских санкций и призывают быстрее разрешить ситуацию на Украине. При этом некоторые страны уже сами начали отказываться от давления на Россию.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые западные санкции против России будут отменены только в случае прекращения спецоперации на Украине, а также признания Россией территориальной целостности соседней страны.
До этого даже президент США Джо Байден пригрозил российским олигархам конфисковать их имущество и «расследовать преступления», якобы совершенные ими.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход военной операции на Украине.
«Конфискация на уровне государства без жестких правовых оснований совершенно не реалистична. Для этого должно быть юридическое подтверждение. Это просто предлог. США рассчитывают взять олигархов как фокус-группу, на которую, как им кажется, можно воздействовать для того, чтобы реализовать свои политические цели в военной операции на Украине», - подметил он.
При этом некоторые страны либо отказались ввести санкции против России (Индия, Китай, Мексика, ЮАР и некоторые другие), либо решили выйти из них на своих условиях.
Например, Южная Корея добилась исключения из санкций США против России взамен на собственный экспортный контроль на том же уровне. Хотя еще 28 февраля в стране заявляли, что присоединятся к мерам по отключению российских банков от SWIFT, ограничат транзакции с некоторыми финансовыми организациями РФ и запретят экспорт стратегических материалов в нашу страну.
В то же время президент Бразилии Жаир Болсонару после объявления о начале российской спецоперации на Украине заявил, что не поддержит резолюцию ООН, осуждающую Владимира Путина. При этом 3 марта СМИ сообщили, что бразильский авиапроизводитель Embraer прекратит поставки в Россию.
Тем временем многие российские бизнесмены уже выступают за скорейшее решение ситуации на Украине.
Так, миллиардер, владелец группы «Тинькофф» Олег Тиньков написал в своем аккаунте в Instagram, что выступает против военной операции на Украине.
Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что крупнейшие российские бизнесмены ведут себя как «политические проститутки», пытаясь сохранить нажитое на Западе.
«Заявление Тинькова – это не протест против военной спецоперации на Украине, а попытка обезопасить себя от возможных претензий на Западе и не более того. Господин Тиньков делает все, чтобы отвести удар, как от себя, так и от своего банка», - считает он.
Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска также призвал быстрее решить украинский конфликт. По его мнению, из-за сложившейся ситуации Россию ждет «жесточайший кризис» не менее, чем на три года. Он отметил, что для того, чтобы представить, что будет в нашей стране, кризис 1998 года следует умножить минимум на три.
Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему миллиардер так «боится» сложившейся ситуации.
«Американцы отняли у Дерипаски сырьевую часть империи. Он стал производителем и неприятно ощущает себя в этом качестве. Я ожидаю не экономического спада, а экономических проблем – кризиса. Похожая тенденция в сегодняшнем кризисе и в кризисе 1998 года – это, например, ослабление рубля. Только тогда это было в четыре раза, а сейчас пока максимум в полтора», - отметил он.
Делягин считает, что, то, насколько быстро Россия справится с кризисом, возникшим из-за спецоперации на Украине, зависит от степени агрессивности действий Москвы в отношении стран-противников.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС вместо диалога с Россией выбрал путь нелегитимных санкций. При этом в Москве уверяют, что ответ Кремля Западу равномерен.
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