Как в 1998-м? Запад напугал российских бизнесменов санкциями

Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что крупнейшие российские бизнесмены ведут себя как «политические проститутки», пытаясь сохранить нажитое на Западе.

«Заявление Тинькова – это не протест против военной спецоперации на Украине, а попытка обезопасить себя от возможных претензий на Западе и не более того. Господин Тиньков делает все, чтобы отвести удар, как от себя, так и от своего банка», - считает он.

Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска также призвал быстрее решить украинский конфликт. По его мнению, из-за сложившейся ситуации Россию ждет «жесточайший кризис» не менее, чем на три года. Он отметил, что для того, чтобы представить, что будет в нашей стране, кризис 1998 года следует умножить минимум на три.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему миллиардер так «боится» сложившейся ситуации.