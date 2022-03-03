«За три года не закончится»: Депутат Делягин поспорил с Дерипаской об экономическом кризисе

Депутат Делягин считает, что на фоне ситуации на Украине Россию не ожидает кризис, как в 1998 году. 


То, насколько быстро Россия справится с кризисом, возникшим из-за спецоперации на Украине, зависит от степени агрессивности наших действий в отношении стран-противников. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предположил, что из-за ситуации на Украине Россию может ждать «жесточайший кризис» не менее, чем на три года. Делягин объяснил, почему миллиардер так «боится» сложившейся ситуации.

«Да, это серьезно. Но я не очень понимаю, почему Дерипаска считает, что все это закончится за три года. Какая-то очень странная позиция. Американцы отняли у Дерипаски сырьевую часть империи. Он стал производителем и неприятно ощущает себя в этом качестве», - добавил он.

При этом, по мнению депутата, сейчас кризис будет не такой, как в 1998 году.

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«Я ожидаю не экономического спада, а экономических проблем – кризиса. Возможны жуткие экономические проблемы при экономическом росте. Похожая тенденция в сегодняшнем кризисе и в кризисе 1998 года – это, например, ослабление рубля. Только тогда это было в четыре раза, а сейчас пока максимум в полтора. На самом деле меньше. То, насколько быстро Россия справится, зависит от степени агрессивности наших действий в отношении стран агрессоров. Если мы будем продолжать терпеть и обтекать, то нам мало что поможет», - заключил Делягин.

Ранее экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что крупнейшие российские бизнесмены ведут себя как «политические проститутки», пытаясь сохранить нажитое на Западе.

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ФОТО: ru.myfin.by
ТЕГИ:ЭкономикаГосдумаОлег ДерипаскаБанкиКризис
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