«За три года не закончится»: Депутат Делягин поспорил с Дерипаской об экономическом кризисе

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предположил, что из-за ситуации на Украине Россию может ждать «жесточайший кризис» не менее, чем на три года. Делягин объяснил, почему миллиардер так «боится» сложившейся ситуации.

«Да, это серьезно. Но я не очень понимаю, почему Дерипаска считает, что все это закончится за три года. Какая-то очень странная позиция. Американцы отняли у Дерипаски сырьевую часть империи. Он стал производителем и неприятно ощущает себя в этом качестве», - добавил он.

При этом, по мнению депутата, сейчас кризис будет не такой, как в 1998 году.