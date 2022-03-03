«Не надо бояться»: Аналитик объяснила, чем России грозит понижение в рейтинге Fitch Ratings

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте сразу на шесть ступеней: с уровня «BBB» до уровня «B». Мильчакова объяснила, что это список долговых обязательств государства и предприятий, которые выпускают облигации в иностранной и национальной валюте. По ее мнению, во время понижения рейтинга аналитики исходили из новых ограничений для иностранцев по продажам активов и переводу валюты за рубеж.

«Считается, чем выше кредитный рейтинг государства и предприятий из него, тем более надежно для инвесторов вложение в эти облигации. В данном случае очень низкий рейтинг «В» означает, что вложение в наши облигации очень рискованно, потому что, по мнению экспертов агентства, есть вероятность дефолта. Речь, правда, не идет о дефолте, как в 1998 году. Сейчас речь идет о техническом дефолте – о том, что Россия не сможет вовремя по графику осуществлять выплаты процентов по облигациям в иностранной валюте, которые находятся в обращении», - рассказала она.