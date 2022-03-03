«Не надо бояться»: Аналитик объяснила, чем России грозит понижение в рейтинге Fitch Ratings
Аналитик Наталья Мильчакова считает, что понижение России в рейтинге агентства Fitch Ratings не отразится на простых россиянах.
Понижение России в рейтинге Fitch Ratings означает вероятность технического дефолта в государстве и того, что наша страна не сможет выплатить внешний долг, но этого стоит бояться не российским компаниям, а иностранным инвесторам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте сразу на шесть ступеней: с уровня «BBB» до уровня «B». Мильчакова объяснила, что это список долговых обязательств государства и предприятий, которые выпускают облигации в иностранной и национальной валюте. По ее мнению, во время понижения рейтинга аналитики исходили из новых ограничений для иностранцев по продажам активов и переводу валюты за рубеж.
«Считается, чем выше кредитный рейтинг государства и предприятий из него, тем более надежно для инвесторов вложение в эти облигации. В данном случае очень низкий рейтинг «В» означает, что вложение в наши облигации очень рискованно, потому что, по мнению экспертов агентства, есть вероятность дефолта. Речь, правда, не идет о дефолте, как в 1998 году. Сейчас речь идет о техническом дефолте – о том, что Россия не сможет вовремя по графику осуществлять выплаты процентов по облигациям в иностранной валюте, которые находятся в обращении», - рассказала она.
Аналитик подчеркнула, что иностранным инвесторам сейчас невыгодно вкладываться в российские облигации.
«Конечно, Россия может продолжать обслуживать свой долг и выплачивать инвесторам его не в валюте, а в рублях, если это возможно по договоренностям. Но большинство держателей облигаций – это иностранные инвесторы, для которых рублевые платежи сейчас невыгодны. Рейтинговые агентства приравнивают возможность таких выплат к неисполнению или нарушению Россией своих обязательств. Но бюджетные доходы есть, тем более сейчас цена на нефть в разы превышает среднегодовую стоимость, которая заложена в бюджет. Но есть проблемы с иностранной валютой. Половина резервов ЦБ, которые находились в иностранных валютах сейчас заморожены», - напомнила она.
При этом, по ее мнению, понижение России в рейтинге не отразится на простых россиянах.
«Снижение рейтинга должно сейчас больше интересовать не Россию и ее корпоративных эмитентов, а иностранных инвесторов. Рейтинговое агентство просто выполняет свою работу, а не делает какой-то сенсационный прогноз. Когда страна находится под такими масштабными санкциями, и так понятно, что инвестировать рискованно. При этом само понижение рейтинга не может отразиться на простых россиянах, за исключением тех граждан, которые приобретают облигации. Но сейчас для россиян опасно инвестировать практически в любые активы. Кроме того блокирование притока иностранного капитала в Россию негативно влияет на рубль, соответственно и на каждого из нас», - заключила Мильчакова.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов могут спровоцировать дефолт.
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