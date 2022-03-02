В России исключили «бандитские налеты» Байдена на российских олигархов

Президент США Джо Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход военной операции на Украине. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее Байден пригрозил российским олигархам конфисковать их имущество - яхты, виллы и частные самолеты - и «расследовать преступления», якобы совершенные ими. Беляев отметил, что у Байдена нет на это никаких законных оснований.