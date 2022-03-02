В России исключили «бандитские налеты» Байдена на российских олигархов
Экономист Михаил Беляев считает, что президент США не имеет юридических оснований на то, чтобы отнять имущество у российских олигархов.
Президент США Джо Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход военной операции на Украине. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Ранее Байден пригрозил российским олигархам конфисковать их имущество - яхты, виллы и частные самолеты - и «расследовать преступления», якобы совершенные ими. Беляев отметил, что у Байдена нет на это никаких законных оснований.
«Угроза угрозой, но мы знаем, что Запад очень кичится и ссылается на приоритет права и охрану частной собственности. Поэтому такая конфискация на уровне государства без жестких правовых оснований совершенно не реалистична. Для этого должно быть юридическое подтверждение. Конечно, можно осуществлять такие «бандитские налеты» на имущество, но оно лежит в правовом поле. Тем более, я представляю, как зарегистрировано имущество олигархов и обставлено законами. Пиратское отторжение тоже вряд ли возможно, даже принимая во внимание все американские действия, которые не всегда укладываются в правовые рамки. Если только как угроза, которая не лучшим образом характеризует Джо Байдена», - объяснил он.
Экономист рассказал, что в России несколько сотен олигархов, на которых своей угрозой может оказывать давление Джо Байден.
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«Это просто предлог. США рассчитывают взять олигархов как фокус-группу, на которую, как им кажется, можно воздействовать для того, чтобы реализовать свои политические цели в военной операции на Украине. Например, мы видим, что частично даже без нажима деятели нашего искусства уже находятся по другую сторону баррикад, потому что их интересы в смысле заграничного имущества и пересечения границ тоже затронуты. Как всегда, все это происходит под развернутыми знаменами абстрактного гуманизма. Но на самом деле это эгоистическая позиция и забота о своем имуществе», - заключил Беляев.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что выкупить долю иностранных инвесторов в российских активах, возможно, смогут олигархи, получившие амнистию.
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