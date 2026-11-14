Операторы связи и банки будут маркировать звонки в РФ
В России операторы связи «большой четверки» и крупнейшие банки страны договорились о маркировке звонков. Об этом говорится в канале Минцифры в «Максе».
Уточняется, что МТС, «МегаФон», Т2, «Вымпелком» (бренд «Билайн») и банки заключили договоры, поэтому в ближайшее время все вызовы от финансовых организаций будут промаркированы. Теперь при входящем звонке на экране телефона будет указано название банка. В Минцифры считают, что эта мера поможет распознавать вызовы и снизит риск обмана со стороны мошенников, представляющихся сотрудниками кредитных организаций.
С сентября 2025 года в стране действует норма, обязывающая маркировать вызовы от компаний и индивидуальных предпринимателей, поэтому операторы связи должны отображать на экране телефона наименование организации.
Ранее редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в интервью НСН рассказал, что операторов связи обяжут покрыть сетями не менее 90% малых поселений, разговоры ведутся уже несколько лет, поэтому компании выбрали варианты для себя, в итоге за все заплатит абонент, но без помощи государства не обойдется.
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