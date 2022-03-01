Yonhap: Южная Корея собирается ограничить транзакции с некоторыми банками России

Южная Корея намерена приостановить транзакции с семью банками России, которые попали под санкции США. Об этом сообщает корейское информационное агентство Yonhap.

Речь идет о российских компаниях «ВТБ», «ВЭБ», «Новикомбанк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Сбербанк».

Сеул собирается присоединиться к западным странам в рамках отключения России от SWIFT, после того, как Евросоюз опубликует «конкретный план».

Китай не поддержал отключение России от системы SWIFT

К тому же в правительстве республики рекомендовали южнокорейским компаниям остановить инвестиции в гособлигации РФ, которые будут изданы со 2 марта.

Ранее в МИД Южной Кореи заявили, что страна запретит экспорт стратегических материалов в Россию из-за ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Плотникова
ТЕГИ:СбербанкРоссияСанкцииЮжная КореяБанки
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