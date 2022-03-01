Yonhap: Южная Корея собирается ограничить транзакции с некоторыми банками России

К тому же в правительстве республики рекомендовали южнокорейским компаниям остановить инвестиции в гособлигации РФ, которые будут изданы со 2 марта.

Ранее в МИД Южной Кореи заявили, что страна запретит экспорт стратегических материалов в Россию из-за ситуации на Украине.