Yonhap: Южная Корея собирается ограничить транзакции с некоторыми банками России
Южная Корея намерена приостановить транзакции с семью банками России, которые попали под санкции США. Об этом сообщает корейское информационное агентство Yonhap.
Речь идет о российских компаниях «ВТБ», «ВЭБ», «Новикомбанк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Сбербанк».
Сеул собирается присоединиться к западным странам в рамках отключения России от SWIFT, после того, как Евросоюз опубликует «конкретный план».
К тому же в правительстве республики рекомендовали южнокорейским компаниям остановить инвестиции в гособлигации РФ, которые будут изданы со 2 марта.
Ранее в МИД Южной Кореи заявили, что страна запретит экспорт стратегических материалов в Россию из-за ситуации на Украине.
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