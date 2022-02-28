Экономист Кричевский: Олег Тиньков спасает банк ценой предательства

Антивоенные заявления Олега Тинькова являются попыткой отвести удар Запада от банка, однако в России их могут счесть предательством, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Никита Кричевский.

Ранее миллиардер, владелец группы «Тинькофф» Олег Тиньков выступил в Instagram против войны на Украине. Он также отметил, что государство должно тратить деньги не на войну, а на лечение людей и исследования в области онкологии.