Экономист Кричевский: Олег Тиньков спасает банк ценой предательства
Крупнейшие российские бизнесмены ведут себя как «политические проститутки», пытаясь сохранить нажитое на Западе, сказал НСН Никита Кричевский.
Антивоенные заявления Олега Тинькова являются попыткой отвести удар Запада от банка, однако в России их могут счесть предательством, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Никита Кричевский.
Ранее миллиардер, владелец группы «Тинькофф» Олег Тиньков выступил в Instagram против войны на Украине. Он также отметил, что государство должно тратить деньги не на войну, а на лечение людей и исследования в области онкологии.
«Заявление Тинькова – это не протест против военной спецоперации на Украине, а попытка обезопасить себя от возможных претензий на Западе и не более того. Тиньков прекрасно понимает, что в нынешней ситуации, когда заморожены активы крупнейших российских бизнесменов в Европе и им запрещен въезд, мировые регуляторы достаточно пристально смотрят за тем, как высказывается тот или иной российский бизнесмен. Здесь господин Тиньков делает все, чтобы отвести удар, как от себя, так и от своего банка», - сказал Кричевский.
По его мнению, высказывания Тинькова могут трактоваться, как содействие агрессорам, однако его не будут трогать до завершения спецоперации на Украине.
«Не удивлюсь, что к господину Тинькову возникнут претензии по поводу содействия иностранным государствам-агрессорам, ни больше ни меньше. Пока идет военная спецоперация, опасаться каких-то санкций или рестрикций в отношении Тинькова и его банка, по всей вероятности, не стоит. Но как только спецоперация будет закончена, не важно полной капитуляцией Украины либо посредством успешных переговоров, очевидно, что к Тинькову и всем другим многочисленным подписантам возникнут те или иные вопросы, на которые им придется отвечать по всей строгости закона. Ведь это не шутки, вы фактически выступаете против действия своей армии, против действий руководства страны и своего президента», - подчеркнул экономист.
Кричевский добавил, что многие российские топ—бизнесмены ведут себя как «политические проститутки».
«Крупнейшие российские бизнесмены ведут себя, уж извините за моветон, как политические проститутки. Они заработали всеми правдами и неправдами громадные капиталы, причем очень часто в ущерб социальной справедливости, а теперь пытаются сохранить нажитое праведным и неправедным путем на Западе и отвести от себя удар и угрозы. Коллаборационизм, соглашательство и сотрудничество с потенциальным врагом и агрессором в ситуации, когда санкции введены против каждого россиянина, выступления отдельных топов, которые обеспечили себя и своих родственников на десять жизней, нужно воспринимать как потенциальное предательство», - заключил собеседник «Радиоточка НСН».
Бизнесмен Олег Тиньков занимает 32-е место в рейтинге Forbes крупнейших российских бизнесменов. Его состояние оценивается в $4,7 млрд. Ранее председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман (11-е место в рейтинге Forbes, состояние $15,5 млрд) назвал события на Украине трагедией для украинского и российского народов.
Управляющий партнер инвестгруппы Movchan's Group Андрей Мовчан в беседе с «Радиоточка НСН» высказал мнение, что у бизнесменов «типа Фридмана» не возникнет проблем на Западе, в отличие от тех, кто поддерживает Владимира Путина.
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