«Доллары не нужны»: В Госдуме призвали россиян скупать золото

Ранее в Минфине России поддержали инициативу Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Арефьев тоже одобрил такое предложение.

«Доллар сегодня использовать невозможно, платежные системы не работают, выезд запрещен. Что люди будут перелезать через колючую проволоку? Зачем нужен этот доллар? Он сегодня дорогой, а завтра обязательно будет дешевый. До бесконечности он расти не будет. А золото – это самая твердая валюта. Поэтому я поддерживаю Минфин в том, что надо инвестировать в золотой запас, а не в доллары. Доллары нам сегодня не нужны», - отметил он.

При этом, по его словам, россиянам выгоднее конвертировать денежные вклады в золото.