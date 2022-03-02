«Доллары не нужны»: В Госдуме призвали россиян скупать золото
Депутат Николай Арефьев уверен, что покупка золота поможет россиянам сохранить сбережения.
Россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Ранее в Минфине России поддержали инициативу Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Арефьев тоже одобрил такое предложение.
«Доллар сегодня использовать невозможно, платежные системы не работают, выезд запрещен. Что люди будут перелезать через колючую проволоку? Зачем нужен этот доллар? Он сегодня дорогой, а завтра обязательно будет дешевый. До бесконечности он расти не будет. А золото – это самая твердая валюта. Поэтому я поддерживаю Минфин в том, что надо инвестировать в золотой запас, а не в доллары. Доллары нам сегодня не нужны», - отметил он.
При этом, по его словам, россиянам выгоднее конвертировать денежные вклады в золото.
«Для того, чтобы купить золото, не надо снимать деньги с вкладов. Их можно просто конвертировать в золото. Его, кроме государственного запаса, достаточно много и в коммерческих банках. Так что есть что продавать. За десять лет цена на золото поднялась почти вдвое. Оно не прыгает сильно, но зато стабильно растет, потому что есть мировая инфляция, которая заставляет цену на золото на мировом рынке подниматься. Много не наживешь, но зато сохранишь деньги. Это я точно гарантирую», - заключил Арефьев.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что выкупить долю иностранных инвесторов в российских активах, возможно, смогут олигархи, получившие амнистию. По его словам, они просто переведут деньги из-за границы.
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