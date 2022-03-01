«Деньги в мешках»: В Госдуме назвали альтернативу SWIFT в России
Депутат Николай Арефьев заявил, что в связи с отключением SWIFT России придется организовывать торговлю через третьи страны.
Заменить SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что заменить систему межбанковских коммуникаций SWIFT, от которой из-за санкций отключают российские кредитные организации, можно разработанной регулятором системой передачи финансовых сообщений (СПФС). По ее словам, к ней подключены банки России и некоторые организации Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Арефьев подчеркнул, что на эту замену уйдет не много времени.
«Сообщения способны переходить только внутри страны. Я думаю, недели будет достаточно. Но вопрос касается не столько физических лиц, сколько юридических. Мы очень сильно завязаны на другие страны и выходить посредством нашей платежной системы за рубеж уже невозможно. Надо будет открывать счета в третьих странах и переправлять эти деньги и товары через страны, которые не попали под санкции. Например, через Китай, Индию, может быть, Казахстан. Поэтому внутри страны все это произойдет довольно быстро, а вот с внешним миром наша платежная система завязана только на Белоруссию, Киргизию, Армению и все. Больше она нигде не действует. Поэтому здесь потребуется определенное время. У каждого банка будут свои возможности решать эту задачу», - объяснил он.
При этом депутат считает, что вывести российскую систему в другие страны не получится.
«Российскую платежную систему не получится вывести за рубеж. Нас поэтому и наказали отключением SWIFT, чтобы мы испытывали затруднения. Грубо говоря, мы можем перевозить деньги только в мешках. Потому что система банковских уведомлений у нас работает только внутри страны, а на внешний мир она не выходит. Мешками возить можно, но нам еще запретили ездить в другие страны, поэтому мы даже курьера послать не можем», - заключил Арефьев.
Ранее депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что угрозы отключения российских банков от SWIFT давно перестали пугать.
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