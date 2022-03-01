«Деньги в мешках»: В Госдуме назвали альтернативу SWIFT в России

Заменить SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что заменить систему межбанковских коммуникаций SWIFT, от которой из-за санкций отключают российские кредитные организации, можно разработанной регулятором системой передачи финансовых сообщений (СПФС). По ее словам, к ней подключены банки России и некоторые организации Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Арефьев подчеркнул, что на эту замену уйдет не много времени.