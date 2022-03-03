Дерипаска призвал не затягивать переговоры с Украиной
Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска призвал российскую сторону не затягивать переговоры с Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Бизнесмен подчеркнул важность установления мира в конфликте между двумя странами.
Дерипаска также считает, что «затягивание переговоров – это безумие», так как Украина, по его словам, уже давно стала ядерной державой. Миллиардер напомнил, что на ее территории расположены не только законсервированная Чернобыльская АЭС, но еще и три хранилища отработанного ядерного топлива, а также 15 атомных энергоблоков.
Он отметил, что любой «инцидент» на этих объектах может привести к трагическим последствиям, с которыми наши потомки будут разбираться не одно десятилетие.
Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.
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