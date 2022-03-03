Дерипаска призвал не затягивать переговоры с Украиной

Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска призвал российскую сторону не затягивать переговоры с Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бизнесмен подчеркнул важность установления мира в конфликте между двумя странами.

Дерипаска также считает, что «затягивание переговоров – это безумие», так как Украина, по его словам, уже давно стала ядерной державой. Миллиардер напомнил, что на ее территории расположены не только законсервированная Чернобыльская АЭС, но еще и три хранилища отработанного ядерного топлива, а также 15 атомных энергоблоков.