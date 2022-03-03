«Это только начало!»: Экономист предрек длительное падение рубля «на дно»
Введение запрета на ввоз долларов в Россию станет новым импульсом к обрушению рубля, сказал НСН Денис Ракша.
Падение курса рубля только начинается, а радикальные ограничения в связи с российской спецоперацией на Украине его только усилят, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша.
Ранее в четверг в ходе торгов на Московской бирже курс доллара обновил рекорд, достигнув 117 рублей, евро торговался выше 125 рублей, также установив исторический максимум.
«Мы сейчас в самом начале длинного пути в смысле падения курса рубля, просто оно будет неравномерным – то ускоряться, то замедляться. Раньше очень любили говорить о макроэкономических факторах, которые у нас очень сильные и благодаря которым рубль должен бы стоить значительно дороже, чем он стоит на самом деле, а всему мешает геополитика. Сейчас макроэкономических факторов уже нет, осталась одна геополитика. Она будет определять курс рубля на протяжении достаточно длительного времени. Дно, конечно, у него есть, но пока что никто не знает, где», - сказал Ракша.
По его мнению, чем сильнее будут ограничения, вводимые в России, тем больше будет падать рубль.
«Любые новые ограничения могут стимулировать дальнейшее падение курса рубля. Чем более радикальными они будут, тем больше будет падать рубль. Фантазировать на эту тему можно бесконечно, но все это будет зависеть от развития военной и геополитической ситуации», - сказал экономист.
Ракша также допустил возможность введения ограничений на ввоз доллара в Россию вслед за решением ЕС по евро.
«Вчера Евросоюз запретил экспорт наличных евро в Россию. К евро у нас теперь доступа нет, их количество будет только уменьшаться, поэтому спрос на них будет расти. В отсутствие евро объективно растет спрос на доллар, который пока не запретили. Я имею ввиду наличные доллары. Но их также могут запретить, и, скорее всего, это случится рано или поздно, и тогда это будет еще один импульс для роста доллара и евро», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев говорил НСН, что россиянам вместо скупки долларов лучше конвертировать денежные вклады в золото.
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