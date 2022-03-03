«Это только начало!»: Экономист предрек длительное падение рубля «на дно»

Падение курса рубля только начинается, а радикальные ограничения в связи с российской спецоперацией на Украине его только усилят, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша.

Ранее в четверг в ходе торгов на Московской бирже курс доллара обновил рекорд, достигнув 117 рублей, евро торговался выше 125 рублей, также установив исторический максимум.