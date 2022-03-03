Дерипаска предрёк «жесточайший» трехлетний кризис в РФ и призвал к миру
Российский миллиардер Олег Дерипаска предположил, что Россию ждет «жесточайший кризис» не менее, чем на три года из-за украинского кризиса. Выступая на Красноярском экономическом форуме, предприниматель подчеркнул что «железный занавес» вокруг России уже опустился.
По словам Дерипаски, чтобы представить, что ждёт Россию, кризис 1998 года следует умножить минимум на три. «Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров», - заявил бизнесмен. По его словам, таких партнёров можно будет пересчитать на пальцах одной руки.
Как подчеркнул Олег Дерипаска, предстоит заново открывать этот занавес. «Первый шаг - это мир. Второй шаг - честно обсудить, где живём, как живём, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет», - расписал порядок действий бизнесмен. Он также подчеркнул необходимость поддержки населения.
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