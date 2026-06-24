Трамп в диалоге: Что подтверждает заинтересованность США в сближении с Россией

Президент США Дональд Трамп «склоняется к усилению поддержки Киева» и может начать активнее «оказывать давление» на Россию для прекращения украинского конфликта, пишет Financial Times. По данным издания, в Киеве увидели «признаки» этого. При этом на Украине скептически относится к словам американского президента, поскольку он ранее «давал обещания, которые не сдерживал, и не раз лестно отзывался» о Владимире Путине. Акимов призвал не доверять британскому СМИ безоговорочно.

«Financial Times ориентируется на мнение деловых кругов Соединенного Королевства и мнение Лондонского Сити. Издание не раз ловили на распространении недостоверной информации. Сейчас оно продвигает заинтересованность Лондона в том, чтобы США ужесточали позицию на российском направлении. Лидеры России и США в прошлом году обозначили вектор на нормализацию отношений. Эта линия продолжается. Что касается украинского кризиса, сам Трамп свою позицию не корректировал. Контакты между американской администрацией и российскими властями продолжаются. Британцы и украинцы могут выдавать желаемое за действительное. Пытаться дискредитировать переговорный процесс. Но пока нет решения. Понимания, достигнутые в Анкоридже не реализованы, но процесс продолжается», - заметил он.

Как добавил собеседник НСН, в США сегодня нацелены на диалог с Россией.

«США – клубок интересов различных лоббистских групп. Есть группы, которые лоббируют интересы Британии, нефтяного лобби и так далее. Нельзя говорить, что у администрации Трампа есть позиция, которая отличается от согласованной позиции американского государства. В то же время мы понимаем, что есть силы, которые давят на лидера США. Это, в том числе, демократическая партия, заинтересованная в том, чтобы отношения с Россией не налаживались. Сейчас все упирается в то, когда и при каких обстоятельствах удастся урегулировать украинский вопрос. Американцы продолжают заявлять, что после этого будут открыты возможности для нормализации отношений с Россией. Какие-то подвижки происходят. В президентский срок Байдена последний телефонный разговор лидеров состоялся 12 февраля 2022 года. Сейчас ведется интенсивный диалог, обсуждаются перспективы двухсторонних отношений», - объяснил Акимов.