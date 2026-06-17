Усилит санкции? Как Трамп уговорит Путина встретиться с Зеленским

Павел Кошкин заявил НСН, что Трамп не будет использовать антироссийскую риторику, он в хороших отношениях с Владимиром Путиным, но отменять санкции он не обещал.

Американский лидер Дональд Трамп может усилить санкции против России, чтобы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

После разрешения ситуации вокруг Ирана и заключения мира между Вашингтоном и Тегераном американские власти направят усилия на остановку боевых действий на Украине, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. Позднее лидеры «Группы семи» (G7) согласовали новые меры по поддержке Киева и ужесточению санкций против России. Кошкин уверен, что лично Трамп будет настаивать на продлении санкций.

Лидеры G7 согласовали новые санкции против России на фоне призывов к переговорам
«Пока мы не можем сказать, что конфликт вокруг Ирана завершен, нужно подождать минимум 60 дней. Если все будет успешно, Трамп вплотную займется украинским вопросом, а пока он будет постепенно возвращаться. Скорее всего, санкции все равно будут введены, это глобальный курс американцев. И в целом обсуждение разрешения конфликта не означает отмену санкций. Я не исключаю ужесточение санкций, чтобы расставить все точки над «и», Россия в этой системе координат все-таки противник, не союзник», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что Трамп будет придерживаться хороших отношений с Москвой.

«Трамп не будет использовать антироссийскую риторику, он в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, но он будет продолжать тот же курс, не давая никаких гарантий. При этом я думаю, что в итоге он попытается усадить за стол переговоров Путина и Зеленского. Без этого невозможно разрешить ситуацию», - добавил собеседник НСН.

Закончить конфликт на Украине без личной встречи Путина с Зеленским в нынешней ситуации невозможно, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

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ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаДональд Трамп

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