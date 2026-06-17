Американский лидер Дональд Трамп может усилить санкции против России, чтобы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

После разрешения ситуации вокруг Ирана и заключения мира между Вашингтоном и Тегераном американские власти направят усилия на остановку боевых действий на Украине, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. Позднее лидеры «Группы семи» (G7) согласовали новые меры по поддержке Киева и ужесточению санкций против России. Кошкин уверен, что лично Трамп будет настаивать на продлении санкций.