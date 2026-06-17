Усилит санкции? Как Трамп уговорит Путина встретиться с Зеленским
Павел Кошкин заявил НСН, что Трамп не будет использовать антироссийскую риторику, он в хороших отношениях с Владимиром Путиным, но отменять санкции он не обещал.
Американский лидер Дональд Трамп может усилить санкции против России, чтобы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
После разрешения ситуации вокруг Ирана и заключения мира между Вашингтоном и Тегераном американские власти направят усилия на остановку боевых действий на Украине, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. Позднее лидеры «Группы семи» (G7) согласовали новые меры по поддержке Киева и ужесточению санкций против России. Кошкин уверен, что лично Трамп будет настаивать на продлении санкций.
«Пока мы не можем сказать, что конфликт вокруг Ирана завершен, нужно подождать минимум 60 дней. Если все будет успешно, Трамп вплотную займется украинским вопросом, а пока он будет постепенно возвращаться. Скорее всего, санкции все равно будут введены, это глобальный курс американцев. И в целом обсуждение разрешения конфликта не означает отмену санкций. Я не исключаю ужесточение санкций, чтобы расставить все точки над «и», Россия в этой системе координат все-таки противник, не союзник», - подчеркнул он.
При этом он отметил, что Трамп будет придерживаться хороших отношений с Москвой.
«Трамп не будет использовать антироссийскую риторику, он в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, но он будет продолжать тот же курс, не давая никаких гарантий. При этом я думаю, что в итоге он попытается усадить за стол переговоров Путина и Зеленского. Без этого невозможно разрешить ситуацию», - добавил собеседник НСН.
Закончить конфликт на Украине без личной встречи Путина с Зеленским в нынешней ситуации невозможно, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
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