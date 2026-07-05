Половина москвичей получает меньше 115 тысяч рублей

Доход жителей мегаполиса в апреле составил 197 тыс. При этом оклады половины работающих москвичей не превышают 115 тыс. Официальную статистику искажают высокие зарплаты узкой прослойки топ-менеджмента, IT-специалистов и сотрудников финансового сектора.

При этом стоимость жизни в Москве как правило ориентирована именно на более высокий доход. Эта разница провоцирует недоверие к официальным данным и снижает трудовую мотивацию, предупреждают эксперты.

В целом по стране медианная зарплата отстает от средней на 30–40%. Однако кадровый голод постепенно сокращает этот разрыв: в 2000 году доходы 10% самых высокооплачиваемых работников превышали доходы 10% самых низкооплачиваемых более чем в 30 раз, а к 2025 году этот показатель снизился до 13 раз.

Ранее были названы регионы с зарплатой более 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

