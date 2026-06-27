СМИ: Трамп допустил отказ от «пониманий Анкориджа»

По словам одного из источников, американский лидер выражал сильное недоверие к российскому президенту Владимиру Путину и выступал за усиление давления на Москву. Однако другие главы государств, присутствовавшие на саммите, считают, что в реальности такие шаги крайне маловероятны.

Встреча на высшем уровне в Анкоридже прошла 15 августа 2025 года. По итогам переговоров и Трамп, и Путин называли их «полезными и конструктивными». Тем не менее в Москве в последнее время все чаще говорят, что США постепенно отходят от этих договорённостей.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что не хотел бы даже думать, что саммита на Аляске был затеян для выигрыша времени с целью наращивания поставок вооружений Украине.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон не просто не корректирует свою политику в отношении Киева, а, напротив, всё сильнее отклоняется от базовых принципов, согласованных на уровне президентов. Россия же привержена достигнутым на Аляске Путиным и Трампом пониманиям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».