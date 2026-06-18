Без Трампа и Турции: Кто может стать посредником на переговорах по Украине
Василий Корчмарь заявил НСН, что предоставление площадки для переговоров не является посредничеством.
Турция и США не могут выступать посредниками на переговорах по Украине, так как поддерживают одну из сторон, на эту роль можно рассматривать ОАЭ, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Российский лидер Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Путин передал наилучшие пожелания и горячий привет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Он добавил, что турецкого лидера всегда рады видеть в России. Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с Лавровым. Также Фидан вновь подтвердил готовность Турции принять переговоры Москвы и Киева. Корчмарь объяснил, почему Турция не может стать полноценным посредником.
«Путин неоднократно говорил, что посредник должен быть нейтральным, это главное условие. Турция разве является нейтральным посредником, учитывая, что поставлялись дроны Bayraktar Украине, что их боевики участвовали в боевых действиях и так далее? Нейтральный посредник – это страна, которая не оказывает никакой военной помощи той или иной стороне. Это можно проследить на многих конфликтах. Важно, чтобы посредник не помогал ни одной стороне, Турция таким посредником не является. Также Турция участвует в «Коалиции желающих». Мы эту организацию признаем как враждебную, так как она оказывает содействие украинской стороне. А еще Турция является членом НАТО», — отметил он.
Он подчеркнул, что США также не могут считаться посредником в этом процессе.
«Предоставление площадки для переговоров не является посредничеством. Эти переговоры могли бы пройти и в другой стране. Это просто демонстрация якобы посредничества. Возьмем даже американского лидера Дональда Трампа. Он является нейтральным посредником? Конечно, нет, потому что США поставляют через ЕС вооружение Киеву, а также разведданные. ОАЭ могут стать посредником, например. Самое главное в этом переговорном процессе привести стороны к подписанию ряда документов. Первый документ о прекращении огня, второй – соглашение о невозобновлении военных действий, третий – контроль о выполнении этого соглашения, а еще разминирование территорий и так далее. Важно думать на будущее, чтобы не было возобновления конфликта. Это очень сложные переговоры», — добавил собеседник НСН.
Все мирные инициативы Турции в отношении украинского конфликта заходили в тупик, посредником эта страна вряд ли может быть из-за «односторонности» взглядов, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
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