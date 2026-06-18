Турция и США не могут выступать посредниками на переговорах по Украине, так как поддерживают одну из сторон, на эту роль можно рассматривать ОАЭ, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Российский лидер Владимир Путин встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Путин передал наилучшие пожелания и горячий привет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Он добавил, что турецкого лидера всегда рады видеть в России. Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с Лавровым. Также Фидан вновь подтвердил готовность Турции принять переговоры Москвы и Киева. Корчмарь объяснил, почему Турция не может стать полноценным посредником.