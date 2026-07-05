Минтруд: Закон позволяет компаниям перейти на четырехдневную рабочую неделю
Российское действующее трудовое законодательство позволяет работодателям и сотрудникам переходить на различные форматы рабочей недели, сообщает РИА Новости.
Как заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, речь идет о взаимном согласии. «Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — указал глава ведомства.
Отмечается, что режим занятости может устанавливаться внутри предприятия через коллективные соглашения и индивидуальные трудовые договоры. Так или иная компания вправе самостоятельно выстраивать наиболее удобный формат рабочего времени в рамках действующих норм, отметил министр.
На неэффективные совещания, перерывы, соцсети и личные дела тратится до 30% рабочего времени, поэтому многие компании без потери результата вполне могут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил директор по продукту ИИ-кадровой аналитки КвантИнсайт компании «Стахановец» Карина Остроносова.
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