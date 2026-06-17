Трамп, по мнению венгерского журналиста, готов усилить санкции в отношении России.

«Европейцы хотят с помощью Трампа получить инициативу в переговорах, для этого нужно оказывать давление на Россию на фронтах через Украину плюс усиливать санкции. Думаю, Трамп поддержит ужесточение нефтяных санкций, которые на два месяца были ослаблены. В других вопросах он может не стать партнером Европы», - полагает собеседник НСН.

В любом случае более сильные позиции на переговорах будут у той стороны, которая будет воевать эффективнее и дольше продержится в этом противостоянии. При этом к прямому противостоянию с Россией Европа не готова.

«Она (Европа. - Прим. НСН) готова воевать через Украину, но не к прямому противостоянию. Европейские общества точно не хотят воевать, и политики это знают. Кроме того, нет европейских армий, готовых к настоящей войне. Европа только говорит и цинично использует украинцев. Например, хочет, чтобы все украинские мужчины старше 22 лет, находящиеся сейчас в Европе, ехали домой воевать и умирать за Европу. В войне между Россией и Украиной победит тот, кто продержится дольше: у кого больше запасов, терпения, денег и у кого выдержит экономика. Значит, все продолжится на фронте, и тот, кто будет эффективнее там, тот и получит лучшие позиции в дипломатии», - отметил Штир.

Говоря об усилении военной поддержки Киева, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о появлении «первого шанса на мир» между Россией и Украиной. По мнению Штира, дипломатия осенью может усилиться, хотя на данный момент победитель в этом конфликте не просматривается.

«Европейцы хотят закончить эту войну совсем по-другому, чем Россия. Все исходят из того, что они победители, но победителя я пока не вижу, и это основная проблема. Если бы его было видно, тогда стороны были бы ближе к завершению острой части войны. Ближе к успеху на фронте пока Россия, но одновременно осложняется ситуация вокруг Крыма», - добавил Штир.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил НСН, что Дональд Трамп может усилить санкции против России, чтобы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.



