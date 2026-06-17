Анти-Анкоридж: Европа захотела «переиграть» Трампа на Украине
Лидеры G7 стараются перехватить инициативу в вопросах Украины у США и оказать давление на Трампа, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
Саммит G7 нацелен на усиление военного и экономического давления на Россию, лидеры стран-участниц намерены убедить президента США Дональда Трампа, что завершение конфликта невозможно на условиях договоренностей, которые были достигнуты им и президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
Лидеры «Группы семи» (G7) согласовали новые меры по поддержке Киева и ужесточению санкций против России. На саммите во Франции они обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Также лидеры G7 планируют нарастить поставки Украине современных комплексов ПВО, дополнительных зенитных систем, ракет-перехватчиков, а также вооружения дальнего радиуса действия.
«Основной вопрос этого саммита - успеют ли европейцы взять в свои руки инициативу в вопросах Украины. Связано это с тем, что президент США Дональд Трамп хочет урегулировать этот кризис по-другому. Если европейцы не успеют эффективно оказать давление на Трампа, остается линия Анкориджа, хотя уже можно забыть об этом. Но формально эти договоренности остаются, и европейцы могут не успеть сделать то, что хотят», - считает Штир.
Трамп, по мнению венгерского журналиста, готов усилить санкции в отношении России.
«Европейцы хотят с помощью Трампа получить инициативу в переговорах, для этого нужно оказывать давление на Россию на фронтах через Украину плюс усиливать санкции. Думаю, Трамп поддержит ужесточение нефтяных санкций, которые на два месяца были ослаблены. В других вопросах он может не стать партнером Европы», - полагает собеседник НСН.
В любом случае более сильные позиции на переговорах будут у той стороны, которая будет воевать эффективнее и дольше продержится в этом противостоянии. При этом к прямому противостоянию с Россией Европа не готова.
«Она (Европа. - Прим. НСН) готова воевать через Украину, но не к прямому противостоянию. Европейские общества точно не хотят воевать, и политики это знают. Кроме того, нет европейских армий, готовых к настоящей войне. Европа только говорит и цинично использует украинцев. Например, хочет, чтобы все украинские мужчины старше 22 лет, находящиеся сейчас в Европе, ехали домой воевать и умирать за Европу. В войне между Россией и Украиной победит тот, кто продержится дольше: у кого больше запасов, терпения, денег и у кого выдержит экономика. Значит, все продолжится на фронте, и тот, кто будет эффективнее там, тот и получит лучшие позиции в дипломатии», - отметил Штир.
Говоря об усилении военной поддержки Киева, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о появлении «первого шанса на мир» между Россией и Украиной. По мнению Штира, дипломатия осенью может усилиться, хотя на данный момент победитель в этом конфликте не просматривается.
«Европейцы хотят закончить эту войну совсем по-другому, чем Россия. Все исходят из того, что они победители, но победителя я пока не вижу, и это основная проблема. Если бы его было видно, тогда стороны были бы ближе к завершению острой части войны. Ближе к успеху на фронте пока Россия, но одновременно осложняется ситуация вокруг Крыма», - добавил Штир.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил НСН, что Дональд Трамп может усилить санкции против России, чтобы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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