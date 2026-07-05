Трамп: Европа превращается в страну третьего мира из-за мигрантов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Европа рискует превратиться в страну третьего мира.
«Европа понимает, что, принимая преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира», — написал глава государства. По словам Трампа, подобные процессы происходят «быстро, в мгновение ока». Президент США отметил, что его избрали на пост президента Соединенных Штатов «как раз вовремя».
Трамп неоднократно критиковал европейских глав за слишком мягкую миграционную политику. Он считает, что если Европа радикально не изменит свой подход к нелегальной иммиграции, «Европы больше не будет» и она никогда не станет прежней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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