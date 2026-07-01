Состоялся телефонный разговор премьеров Мишустина и Пашиняна
Состоялся телефонный разговор премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна. Об этом со ссылкой на кабмин РФ сообщает RT.
Уточняется, что стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Еревана в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
В правительстве РФ добавили, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Ранее президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу Дональда Трампа с 80-летнием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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