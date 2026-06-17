В России призвали не надеяться на Трампа в урегулировании на Украине
В рамках урегулирования на Украине Москве не следует полагаться только на президента США Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин.
Ранее канцлер ФРГ Фридриха Мерца заявил, что Трамп разделяет позицию Евросоюза по Украине. По мнению Топорнина, такое непостоянство американского лидера не позволяет рассчитывать на «какие-то серьёзные достижения» по украинскому вопросе.
«Мы сами не способны провести соответствующие контакты, переговоры, встречи, сами их организовать для того, чтобы прийти к какому-то мирному знаменателю?» — поинтересовался он.
Эксперт добавил, что Россия должна продолжать отстаивать свои интересы.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил «Радиоточке НСН», что Трамп может усилить санкции против Москвы, чтобы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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