В России призвали не надеяться на Трампа в урегулировании на Украине

Ранее канцлер ФРГ Фридриха Мерца заявил, что Трамп разделяет позицию Евросоюза по Украине. По мнению Топорнина, такое непостоянство американского лидера не позволяет рассчитывать на «какие-то серьёзные достижения» по украинскому вопросе.

«Мы сами не способны провести соответствующие контакты, переговоры, встречи, сами их организовать для того, чтобы прийти к какому-то мирному знаменателю?» — поинтересовался он.

Эксперт добавил, что Россия должна продолжать отстаивать свои интересы.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил «Радиоточке НСН», что Трамп может усилить санкции против Москвы, чтобы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

