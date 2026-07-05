ФРГ: Украине не нужны дальнобойные ракеты Taurus
Украине не нужны ракеты Taurus с большой дальностью, сообщил газете Bild глава Минобороны Германии Борис Писториус.
«Я не думаю, что Украине всё еще нужны Taurus», — указал министр. Он считает, что для Киева сейчас крайне важно получить финансовую поддержку, в том числе за счет кредитов Евросоюза и новой программы финансирования.
Речь идет примерно о 70 млрд евро. Писториус подчеркнул, что Германия, вероятно, внесет наибольшую единовременную долю в этот пакет помощи.
Ранее стало известно, что Германия не поставляет Украине ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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