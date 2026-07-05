ФРГ: Украине не нужны дальнобойные ракеты Taurus

«Я не думаю, что Украине всё еще нужны Taurus», — указал министр. Он считает, что для Киева сейчас крайне важно получить финансовую поддержку, в том числе за счет кредитов Евросоюза и новой программы финансирования.

Речь идет примерно о 70 млрд евро. Писториус подчеркнул, что Германия, вероятно, внесет наибольшую единовременную долю в этот пакет помощи.

Ранее стало известно, что Германия не поставляет Украине ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

