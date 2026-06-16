«Я считаю, что пора находить какую-то новую формулу. Все устали, все хотят, все страдают, кроме китайской экономики. Настало время. Я не знаю, как закончить конфликт без личной встречи Путина с Зеленским, другого варианта в нынешней ситуации нет. Министры иностранных дел не могут ничего подписать, этот важный акт придется подписывать главам государства, плюс договориться сразу обо всем: мирный договор, архитектура европейской безопасности. Именно эти два человека могут начать решать эти вопросы», - отметил он.

Рар подчеркнул, что посредники в переговорах лишь отстаивают свои личные позиции.

«Для этого особенных посредников не нужно, потому что они будут только свои интересы туда вставлять. США двумя руками за, не только американский президент Дональд Трамп, но и его администрация. Американцы с облегчением бы вздохнули. Что касается европейцев, они выдвигают свои условия, они не хотят отпускать Украину. Европа будет пытаться быть адвокатом Украины, просто европейцы никак не могут договориться между собой», - объяснил собеседник НСН.

Ранее во время ПМЭФ Владимир Путин заявил, что встреча с Владимиром Зеленским не имеет смысла и возможна только после достижения договоренностей.

