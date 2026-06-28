Перемирие сорвано? К чему приведет новый обмен ударами США и ИРИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что «Ирана больше не будет».
США и Иран вновь обменялись ударами. В этот раз Тегеран атаковал американские стратегические объекты сразу в нескольких странах Персидского залива. В ИРИ утверждают, что это произошло в ответ на атаку США по иранским целям в районе Ормузского пролива.
При этом, по мнению экспертов, новый обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном не приведет к срыву соглашения о перемирии. Некоторые специалисты говорят, что в срыве диалога между США и Ираном виноват Израиль.
НОВЫЙ ОБМЕН УДАРАМИ
Стало известно, что ночью 28 июня Иранские военные атаковали восемь стратегических объектов США в Кувейте и Бахрейне. По данным Telegram-канала «Mash», ИРИ применила баллистические ракеты и беспилотники в ответ на недавние удары Вашингтона.
В Иране сообщили, что атаке подверглись база Али-аль-Салем в Кувейте и Пятый флот ВМС США в порту Салман в Бахрейне. Согласно информации источника, объекты были уничтожены.
Гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН говорил, что в случае эскалации ИРИ не ограничится уничтожением баз США на Ближнем Востоке, а ударит еще и по критической инфраструктуре на территории стран, поддерживающих США.
«Иран в результате нанесения американцами удара по территории и объектам республики на сей раз может нанести смертельные удары по всем 16 базам, расположенным на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, особенно по территориям монархий Персидского залива. Иран не ограничится уничтожением только американских баз и связанных с ними структур. Он также может нанести удар по критической инфраструктуре уже на территории этих стран, чтобы они прекратили взаимодействие с американцами по наличию угроз безопасности и интересам Ирана. Это будет невиданный уровень эскалации и напряженности, что может привести к глобальному конфликту», - допустил он.
До этого «Mash» также писал, что американские военные нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, якобы так в США решили ответить на атаку Тегерана на коммерческий танкер. Иранская государственная телерадиокомпания IRIB передавала, что взрывы произошли в городе Сирик, и несколько снарядов попали в телекоммуникационную башню.
Президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные нанесли удары по складам ракет и беспилотников Ирана за нарушение перемирия. По его словам, также авиация нанесла удары по прибрежным радарным установкам. Кроме того, Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае продолжения эскалации.
«Вполне возможно, что они никогда ничему не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены в военном порядке завершить работу, которую мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет!», - написал президент США на своей странице в одной из соцсетей.
Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подчеркнули, что нарушение режима прекращения огня противоречит меморандуму США и Ирана, подписанному в Исламабаде.
«… И приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов», - передает телеканал «Press TV».
ПЕРЕМИРИЕ СОРВАНО?
Днем ранее Иран и США тоже обменялись ударами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня и в отсутствии приверженности переговорам. Все это произошло, несмотря на дистанционно подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании.
При этом военный эксперт Юрий Лямин считает, что новый обмен ударами США и Ирана не сорвал перемирие между двумя странами. По его мнению, оно не сорвано, потому что данный инцидент не является юридическим и фактическим концом соглашения о прекращении огня.
«Я бы не назвал нынешний инцидент чем-то из ряда вон выходящим или специально спланированной эскалацией под надуманным предлогом. По сути, это продолжение череды точно таких же стычек, которые происходили в регионе и до подписания меморандума о перемирии. Говорить о каком-то демонстративном подавлении или использовании сугубо формального повода я бы не стал. Скорее, это продолжение взаимного обмена ударами в очень жестко очерченных географических рамках. Стороны будут пытаться сохранить общие рамки договоренностей, потому что в этом объективно заинтересованы и Вашингтон, и Тегеран. Другое дело, что этот меморандум с самого начала существовал в "частично нарушенном" состоянии», - приводит его слова газета «ВЗГЛЯД».
Эксперт напомнил, что сценарий там практически всегда один и тот же: США пытаются провести судно вдоль побережья Ормузского пролива в том режиме, который ИРИ считает нарушением своего суверенитета. Иран в ответ задействует дроны-камикадзе, после чего США наносят удары по позициям, с которых эти БПЛА запускаются, по местам хранения ракет и береговым радарам.
В свою очередь Раджаб Сафаров считает, что на подписание основного соглашения между США и Ираном повлияет агрессия Израиля по отношению к Ливану, которую ЦАХАЛ не собирается прекращать.
«Один из факторов, который может разбивать вдребезги всякое начало и продолжение переговоров — это Израиль. Основополагающим условием подписания соглашения является прекращение огня, ведения любых военных действий по всем фронтам, включая Ливан. Руководство Израиля не собирается выводить Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) из южного Ливана. Израиль не собирается прекращать нападения на эту страну, не прекращает убийства членов и руководства "Хезболлы", огонь по всем фронтам… Можно будет похоронить это соглашение о взаимопонимании. Иран моментально опять перекроет Ормузский пролив, и начнутся очень необратимые процессы: до выхода из МАГАТЭ, из Договора о нераспространении ядерного оружия и самостоятельной разработки ядерной программы», - отметил он в разговоре с НСН.
Ранее издание «Foreign Policy» писало, что военная операция США и Израиля против Ирана показала, что расширение военного присутствия этих стран на Ближнем Востоке контрпродуктивно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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