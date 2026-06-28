Перемирие сорвано? К чему приведет новый обмен ударами США и ИРИ

При этом, по мнению экспертов, новый обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном не приведет к срыву соглашения о перемирии. Некоторые специалисты говорят, что в срыве диалога между США и Ираном виноват Израиль.

НОВЫЙ ОБМЕН УДАРАМИ

Стало известно, что ночью 28 июня Иранские военные атаковали восемь стратегических объектов США в Кувейте и Бахрейне. По данным Telegram-канала «Mash», ИРИ применила баллистические ракеты и беспилотники в ответ на недавние удары Вашингтона.

В Иране сообщили, что атаке подверглись база Али-аль-Салем в Кувейте и Пятый флот ВМС США в порту Салман в Бахрейне. Согласно информации источника, объекты были уничтожены.