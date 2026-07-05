Он указал на частую смену глав правительства Соединенного Королевства. «Для меня это говорит о том, что в британской политике что-то сильно нарушено и что люди действительно требуют значительных структурных изменений», — заявил политик.

Вэнс выразил надежду, что необходимые реформы сможет осуществить мэр Большого Манчестера Энди Бернэм или другой политик. Вице-президент считает, что руководство Великобритании долгое время подводило страну и в текущей ситуации способно на более эффективные действия.

Также американский вице-президент вновь призвал европейские страны резко увеличить расходы на оборону.

Победа мэра Большого Манчестера Энди Бернема на довыборах стала главной причиной отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

