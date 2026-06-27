«Насилием на насилие»: США и Иран вновь обменялись ударами

ОБМЕН УДАРАМИ

Ночью 27 июня представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили об атаке Вооруженными силами Ирана нескольких мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке. По данным агентства «Reuters», это произошло в ответ на действия Вашингтона.

«США... нарушили свои обязательства и под предлогом предотвращения прохода судна, якобы следовавшего по неразрешенному маршруту в Ормузском проливе, нанесли авиаудар по побережью Исламской Республики Иран», - приводит заявление КСИР «Tasnim».