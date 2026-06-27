«Насилием на насилие»: США и Иран вновь обменялись ударами
Иран ударил по местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке, а США до этого атаковали объекты хранения ракет и дронов ИРИ.
США и Иран вновь обменялись ударами. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и в отсутствии приверженности переговорам. Все это произошло несмотря на подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании. При этом, по мнению некоторых специалистов, в срыве диалога между США и Ираном виноват Израиль.
ОБМЕН УДАРАМИ
Ночью 27 июня представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили об атаке Вооруженными силами Ирана нескольких мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке. По данным агентства «Reuters», это произошло в ответ на действия Вашингтона.
«США... нарушили свои обязательства и под предлогом предотвращения прохода судна, якобы следовавшего по неразрешенному маршруту в Ормузском проливе, нанесли авиаудар по побережью Исламской Республики Иран», - приводит заявление КСИР «Tasnim».
Перед этим в корпусе пообещали скорый и решительный ответ на последний удар США, передает RT.
Накануне вечером Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Американские военные сообщили, что авиация США поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции.
«26 июня силы Центрального командования... нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно», - говорится в заявлении Центрального командования ВС США.
Сообщалось, что американское воздушное судно нанесло удары по объектам хранения ракет и беспилотников ИРИ и по позициям береговых радаров. В командовании заявили, что США нанесли удары по Ирану в ответ на якобы атаку по судну, следовавшему через Ормузский пролив.
СМИ писали о взрывах в районе иранского города Сирик. По информации телерадиокомпании IRIB, два снаряда попали в местную телебашню. Как утверждает журналист телекомпании «PBS News» Ник Шифрин, шесть самолетов ВВС США атаковали четыре цели. По его данным, ударам, в частности, подверглись радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в Сирике, передает РИА Новости.
«Насилие столкнется с насилием», - написал на своей странице в одной из соцсетей американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
В пятницу лидер США Дональд Трамп в Сети обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По словам американского президента, ИРИ выпустила по меньшей мере четыре БПЛА по следовавшим через пролив судам, а один из дронов попал в верхнюю палубу грузового корабля. Судно получило повреждения, однако смогло продолжить ход. При этом еще три аппарата были ликвидированы, передают «Известия». Между тем, согласно информации телеканала CNN, операция Вашингтона в регионе завершена.
ВИНОВАТ ИЗРАИЛЬ?
После американских атак глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрахим Азизи заявил, что Дональд Трамп не продемонстрировал приверженности переговорам и соблюдению режима прекращения огня, пишет «Al Jazeera». Иранский политик также предупредил, что любое «безрассудное нарушение режима прекращения огня» со стороны США приведет к «отступлению и сожалениям» для американской стороны, передает RT.
До этого генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН предположил, что в случае возобновления боевых действий Иран ударит не только по всем военным базам США в регионе, но и по критической инфраструктуре стран-союзников Вашингтона.
«Один из факторов, который может разбивать дребезги всякое начало и продолжение переговоров — это Израиль. Основополагающим условием подписания соглашения является прекращение огня, ведения любых военных действий по всем фронтам, включая Ливан. Он (Израиль – прим. НСН) не считает себя связанным с подписанным соглашением между США и Ираном по части Ливана. Поэтому еще какое-то время, и Иран будет вынужден ответить на агрессии Израиля по Ливану. ИРИ нанесет по Израилю военный удар, в результате он ответит по Ирану еще мощнее. Соответственно после израильского удара еще мощнее будет реагировать и ударит Иран. Эскалация достигнет такого масштаба и уровня, что США вынуждены будут реагировать на ситуацию с Израилем, поскольку в военном противостоянии Израиля нужно от нескольких дней до двух недель, чтобы довести Израиль до критического состояния. США придут на подмогу и ударят по Ирану достаточно широкомасштабно. Поэтому можно будет похоронить соглашение о взаимопонимании», - допустил он.
В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Согласно документу, ИРИ также обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. В течение 60 дней стороны должны провести на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что подключение Сирии к конфликту Израиля с Ливаном усиливает напряжение в ближневосточном регионе, однако для России в контексте украинского кризиса выгодно, чтобы США и Израиль сосредоточились на собственных интересах.
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