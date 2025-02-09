Обсудили Украину: Трамп сообщил о разговоре с Путиным
При этом в Кремле пока не прокомментировали такую информацию.
В СМИ информация о подготовке переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появилась уже давно. В Вашингтоне о желании более тесных контактов с Москвой, в частности в рамках урегулирования украинского конфликта, сообщалось еще до официального вступления Трампа в должность президента США во второй раз. Теперь, по его словам, разговор наконец состоялся.
ТРАМП ПОГОВОРИЛ С ПУТИНЫМ
Накануне президент США Дональд Трамп в интервью изданию «New York Post» сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле пока не подтвердили информацию о проведении переговоров глав двух государств. При этом одной из тем разговора, по словам американского политика, стал конфликт на Украине. Однако, насколько долгой была беседа, он так и не раскрыл.
«Я лучше промолчу», - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что, исходя из беседы, Путину «действительно небезразлична» гибель солдат в зоне конфликта на Украине.
«Он (Владимир Путин – прим. НСН) хочет, чтобы люди перестали умирать», - добавил Трамп.
При этом в разговоре с Путиным американский лидер заверил, что располагает конкретным планом по прекращению конфликта на Украине и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро.
Ранее Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт за 100 дней. Однако, по мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, это заведомо провальная идея, так как Келлог предлагает лишь заморозку конфликта, а сам Трамп не намерен с «барского плеча» дарить России такую зону влияния.
«Думаю, что Трамп начинает сталкиваться с текущей политической реальностью. То есть его 48 часов, как видите, превратились уже в 100 дней. И он уже переложил все больше на Келлога, чем на себя. Хотя, изначально, он пытался выглядеть как президент, который решает нерешаемые задачи по мгновению ока. Трамп — бизнесмен, прагматик, и так просто дарить Украину России «с барского плеча» он точно не будет», - объяснил он в интервью НСН.
В КРЕМЛЕ НЕ ПРОТИВ ВСТРЕЧИ
До этого президент США допустил возможность встречи с Путиным. В январе он объявил, что его команда уже работает над организацией. В России также допускают возможность встречи лидеров двух стран. Например, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий говорил, что подготовка встречи Путина и Трампа «находится в продвинутой стадии», добавив, что переговоры будут знаковыми и «не пройдут впустую».
«Февраль или март — давайте не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться. Но она будет скоро», - сказал он в интервью радиостанции «Маяк».
Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что официальных контактов по этому поводу между Москвой и Вашингтоном пока не было.
Сам Владимир Путин в декабре 2024 года говорил, что готов к переговорам с Трампом и считает их возможными. По словам президента России, главной целью урегулирования конфликта на Украине должно стать долгосрочное соглашение. При этом он подчеркнул, что Москва продолжит защищать интересы своих граждан.
КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ
Накануне в интервью «New York Post» Дональд Трамп также сообщил, что намерен заключить сделку с украинским президентом Владимиром Зеленским на сумму в $500 млн относительно доступа к редкоземельным минералам и газу на территории Украины в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Американский лидер обратился к советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, призвав провести встречи по украинскому кризису.
«Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие как мои сыновья», - сказал Трамп.
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс должен встретиться с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в период с 14 по 16 февраля.
Осенью прошлого года украинские власти предложили команде Трампа совместную разработку добычи полезных ископаемых. При этом Киев потребовал, чтобы добытые ресурсы не попали в распоряжение РФ.
По данным, «Financial Times», доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он предоставил Трампу осенью 2024 года, еще до проведения выборов в США. По словам советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, в частности, речь шла о месторождениях лития и титана.
Владимир Зеленский говорил, что желание Дональда Трампа получить доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на помощь является «абсолютно справедливым». Украинский президент подчеркивал, что план по восстановлению страны предусматривает привлечение инвестиций в сферу добычи полезных ископаемых, передает «РБК».
До этого в министерстве экономики заявляли, что Украина располагает самыми большими в Европе запасами лития, графита и титана. По подсчетам украинского издания «Forbes», в 2023 году общая стоимость полезных ископаемых оценивалась в $15 трлн. Однако 70% из них расположены на территориях ДНР, ЛНР и Днепропетровской области.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что американские власти должны сделать первый шаг к нормализации отношений с Москвой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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