Обсудили Украину: Трамп сообщил о разговоре с Путиным

«Думаю, что Трамп начинает сталкиваться с текущей политической реальностью. То есть его 48 часов, как видите, превратились уже в 100 дней. И он уже переложил все больше на Келлога, чем на себя. Хотя, изначально, он пытался выглядеть как президент, который решает нерешаемые задачи по мгновению ока. Трамп — бизнесмен, прагматик, и так просто дарить Украину России «с барского плеча» он точно не будет», - объяснил он в интервью НСН.

В КРЕМЛЕ НЕ ПРОТИВ ВСТРЕЧИ

До этого президент США допустил возможность встречи с Путиным. В январе он объявил, что его команда уже работает над организацией. В России также допускают возможность встречи лидеров двух стран. Например, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий говорил, что подготовка встречи Путина и Трампа «находится в продвинутой стадии», добавив, что переговоры будут знаковыми и «не пройдут впустую».