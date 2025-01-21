«Будет маневрировать»: Чем Трамп собирается «угрожать» России и Китаю

«Тарифами на Россию Трамп влиять не будет, на Россию он может влиять только санкциями. И этот подход у него остается, он несколько раз повторил, что будет «угрожать», грубо говоря, если Россия не согласится с его предложениями. А если согласится, санкции будут ослаблены. Санкции введены в достаточном объеме, поэтому трудно представить, какие еще можно ввести сейчас санкции против России. Остаются некоторые возможности, например, заблокировать датские проливы, чтобы наши танкеры никак не могли пройти. Но это все пока в сфере угроз, теоретически еще можно какой-то нажим осуществить, Трамп будет маневрировать», - отметил он.

Со своей стороны, глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич подчеркнул, что Трамп будет давить на Китай через Россию, а не наоборот.

«Дональд Трамп будет стараться через Россию надавить на Китай, а с Китаем он будет выстраивать очень прагматичные отношения. При этом мы не можем исключить, что первое время у администрации США с Китаем будут очень жесткие отношения, Трамп будет выторговывать для себя более выгодные позиции. Думаю, что Трамп будет задействовать своих партнеров в Европе, чтобы тарифами влиять на Китай», - рассказал собеседник НСН.

Президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России, заявил ранее экономист Василий Колташов «Радиоточке НСН».

