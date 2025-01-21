«Будет маневрировать»: Чем Трамп собирается «угрожать» России и Китаю
Алексей Портанский заявил НСН, что Трамп может попытаться заблокировать датские проливы, чтобы российские танкеры никак не могли пройти.
Американский лидер Дональд Трамп будет выбирать между «угрозами» и «смягчением» санкций в адрес России, но пока еще есть возможность экономически надавить на Москву, заявил НСН профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский.
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен закончить военный конфликт на Украине, но возможные сроки поймет только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Американец в ответ на вопрос о сохранении санкций заявил, что предпочитает им более эффективные тарифы – и уже пригрозил ими Китаю. Трамп также прямо намекнул на «неприятности», которые ждут Россию, если она не пойдет на сделку по Украине. Портанский объяснил угрозы Трампа.
«Тарифами на Россию Трамп влиять не будет, на Россию он может влиять только санкциями. И этот подход у него остается, он несколько раз повторил, что будет «угрожать», грубо говоря, если Россия не согласится с его предложениями. А если согласится, санкции будут ослаблены. Санкции введены в достаточном объеме, поэтому трудно представить, какие еще можно ввести сейчас санкции против России. Остаются некоторые возможности, например, заблокировать датские проливы, чтобы наши танкеры никак не могли пройти. Но это все пока в сфере угроз, теоретически еще можно какой-то нажим осуществить, Трамп будет маневрировать», - отметил он.
Со своей стороны, глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич подчеркнул, что Трамп будет давить на Китай через Россию, а не наоборот.
«Дональд Трамп будет стараться через Россию надавить на Китай, а с Китаем он будет выстраивать очень прагматичные отношения. При этом мы не можем исключить, что первое время у администрации США с Китаем будут очень жесткие отношения, Трамп будет выторговывать для себя более выгодные позиции. Думаю, что Трамп будет задействовать своих партнеров в Европе, чтобы тарифами влиять на Китай», - рассказал собеседник НСН.
Президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России, заявил ранее экономист Василий Колташов «Радиоточке НСН».
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