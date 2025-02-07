Трамп допустил возможность встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность переговоров с Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече с российским лидером, он заявил, что такой вариант рассматривается.
Американский президент ранее неоднократно выражал желание провести личные переговоры с Путиным. В январе он сообщил, что его команда уже работает над организацией встречи. Однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, официальных контактов по этому поводу между Москвой и Вашингтоном пока не было.
Владимир Путин в декабре заявлял, что готов к переговорам с Трампом и считает их возможным. Он подчеркивал, что главной целью урегулирования конфликта на Украине должен стать не временный мир, а долгосрочное соглашение. По словам российского президента, Москва продолжит защищать интересы своих граждан в рамках специальной военной операции.
Путин также отмечал, что вести переговоры по Украине можно с кем угодно, но подписание документов возможно только при наличии легитимного представителя Киева. Он напомнил, что Зеленский не обладает такими полномочиями, поэтому украинская сторона должна найти способ отменить запрет на переговоры, например, через председателя Верховной рады. При этом Путин заявил, что если Зеленский пожелает участвовать в переговорах, Москва готова назначить для этого своих представителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru