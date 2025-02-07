Трамп допустил возможность встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность переговоров с Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече с российским лидером, он заявил, что такой вариант рассматривается.

Американский президент ранее неоднократно выражал желание провести личные переговоры с Путиным. В январе он сообщил, что его команда уже работает над организацией встречи. Однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, официальных контактов по этому поводу между Москвой и Вашингтоном пока не было.