100 дней Трампа: Мирные переговоры по Украине ждут весной
Трамп норовит поговорить с Путиным, но Зеленский хочет пообщаться с американским лидером вне очереди. Сядут ли президенты за стол переговоров через 100 дней – в материале НСН.
Президент США Дональд Трамп заявил о запланированных встречах и контактах с представителями России и Украины. По его словам, обсуждение запланированных встреч проходит «довольно успешно».
«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», - заявил американский лидер, выступая на авиабазе Эндрюс.
За день до этого, выступая в Белом доме, Трамп заявил, что уже ведет обсуждение с Россией о завершении украинского конфликта. По его словам, он будет говорить о завершении конфликта с Путиным. Политик допустил, что, возможно, достигнет «чего-то существенного». Он также подчеркнул, что намерен положить конец украинскому конфликту.
Неделю назад, 27 января, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что контакты с американской стороной пока не начинались. По поводу возможного телефонного разговора глав государств, Рябков тогда сказал, что «нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет».
Сам Путин в конце января предлагал Трампу встретиться и «поговорить спокойно».
«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», - заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
СТРАХИ ЗЕЛЕНСКОГО И МАЛЕНЬКАЯ МОЛЬ
Накануне президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале несколько постов по следам своего интервью агентству Associated Press (AP). В одном из них подчеркивается, что Украина «как никогда» близка к миру.
«Мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года, близки ему. Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери. Я очень горжусь нашим героическим народом. Мы должны сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев», - говорится в сообщении.
При этом украинский президент не уточнил, на чем основано его утверждение о приближении к окончанию боевых действий. В интервью он отмечал, что хотел бы видеть за столом переговоров по урегулированию конфликта США, Россию, Украину и представителей ЕС. По его мнению, это было бы «справедливо и эффективно».
Однако, как отмечает Зеленский, прежде чем перейти к подобному формату разговора с РФ, украинская сторона хотела бы встретиться с Трампом, напоминает RT. В офисе Зеленского надеются «сверить часы» с Трампом и согласовать стратегическое видение всего переговорного процесса.
Американское политическое издание The Hill отмечало, что встреча Путина и Трампа без участия представителей Украины может укрепить статус РФ на мировой арене как сверхдержавы. Зеленский, в свою очередь, назвал «опасным» прямой контакт двух стран без участия Украины. Украинский лидер также заявлял, что Путин не хочет переговоров с Украиной, предпочитая договориться напрямую со США, а переговоров напрямую с Киевом якобы боится.
«Он хочет показать, что Украина не является суверенным субъектом, что воюет с НАТО и Западом, поэтому зачем ему говорить с Украиной? В своем сознании он сражается с Америкой», - заявил Зеленский.
Комментируя заявления президента Украины, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала анекдот о маленькой моли.
«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» - написала дипломат в своем Telegram-канале.
100 ДНЕЙ: ПРИНЕСЕТ ЛИ ВЕСНА «ОТТЕПЕЛЬ» В УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ
В свою очередь, спецпосланник президента по Украине Кит Келлог в своем новом интервью телеканалу Fox News выразил мысль о том, что у президента США «есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать» над украинским урегулированием. Не вдаваясь в подробности, Келлог назвал своего босса «мастером заключения сделок».
«Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян», - пояснил Келлог.
Еще одним ключевым моментом интервью стало упоминание предполагаемых сроков достижения прогресса в украинском урегулировании, отмечает «Свободная пресса».
«Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе. Что я подразумеваю под «краткосрочной»? Мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо на стадии прочного мира», - заявил Кит Келлог.
К слову, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее также допускал, что переговоры по Украине между Россией и США могут выйти на результативный формат к апрелю-маю.
Трамп до сих пор не позвонил российскому лидеру, потому что новая американская администрация пока не подготовила предложение по Украине, устраивающее Москву, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Мы видим, что они хотят встретиться, но не могут ничего сказать вслух. В Вашингтоне не знают, что они хотят сказать Москве. Неслучайно на днях в прессе появился новый план Трампа по Украине. Старый план, уже не работает, потому что совершенно понятно, что Россия его не примет. Они его немного модифицировали, улучшили свое предложение, но, на мой взгляд, оно опять-таки совершенно неприемлемо», - отметил Брутер в интервью URA.RU.
Говоря об условиях переговоров между Россией и Украиной, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял «Радиоточке НСН», что Россию устроит только безоговорочная капитуляция Украины, ее внеблоковый статус и признание новых субъектов РФ.
«Нас, конечно, полностью устроит безоговорочная капитуляция Украины, устранение первоначальных причин этого конфликта. <...> Я уверен, что Владимир Владимирович будет делать все, чтобы отстаивать интересы нашего государства, нашего народа на переговорах. Если переговоры будут, они будут носить непростой характер, потому что Зеленский будет пытаться продолжать вести агрессивную политику в отношении нашего государства. А нынешнее положение Украины выгодно для стран Запада и США, они будут пытаться для себя выторговать некоторые преимущества. Убежден в том, что у них это не получится. Думаю, что США будут пытаться использовать Китай, чтобы надавить на нас, так как у нас отношения дружеские и конструктивные», - отметил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуда предрек рост международных ОПГ после украинского конфликта
- В Белгородской области ВСУ атаковали три населенных пункта
- СМИ: Два человека и ребёнок погибли в массовой аварии на Чуйском тракте
- Во Владикавказе, Грозном и Махачкале ограничили работу аэропортов
- Бейонсе получила Grammy в номинации «Альбом года»
- Фильм «Злой город» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные
- Нашествие саранчи угрожает 21 региону России
- Министр по делам молодежи Якутии получил ранение на СВО
- В Турции грузовик слетел с моста, погибли три человека
- Над территорией России уничтожили 70 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru