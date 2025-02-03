100 дней Трампа: Мирные переговоры по Украине ждут весной

При этом украинский президент не уточнил, на чем основано его утверждение о приближении к окончанию боевых действий. В интервью он отмечал, что хотел бы видеть за столом переговоров по урегулированию конфликта США, Россию, Украину и представителей ЕС. По его мнению, это было бы «справедливо и эффективно».

Однако, как отмечает Зеленский, прежде чем перейти к подобному формату разговора с РФ, украинская сторона хотела бы встретиться с Трампом, напоминает RT. В офисе Зеленского надеются «сверить часы» с Трампом и согласовать стратегическое видение всего переговорного процесса.

Американское политическое издание The Hill отмечало, что встреча Путина и Трампа без участия представителей Украины может укрепить статус РФ на мировой арене как сверхдержавы. Зеленский, в свою очередь, назвал «опасным» прямой контакт двух стран без участия Украины. Украинский лидер также заявлял, что Путин не хочет переговоров с Украиной, предпочитая договориться напрямую со США, а переговоров напрямую с Киевом якобы боится.

«Он хочет показать, что Украина не является суверенным субъектом, что воюет с НАТО и Западом, поэтому зачем ему говорить с Украиной? В своем сознании он сражается с Америкой», - заявил Зеленский.

Комментируя заявления президента Украины, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала анекдот о маленькой моли.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» - написала дипломат в своем Telegram-канале.