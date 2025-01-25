«Спокойный разговор»: Путин предложил Трампу встретиться
В свою очередь американский лидер неоднократно заявлял о готовности провести телефонный разговор и личную встречу с президентом России.
Россия и США все чаще стали говорить о готовности к переговорам. В качестве одной из тем называют украинский конфликт. Однако в России подчеркивают, что не пойдут на уступки в этом вопросе.
ПУТИН ГОТОВ
Накануне президент России Владимир Путин предложил вновь избранному президенту США Дональду Трампу встретиться.
«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», - заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Во время телеэфира Путин вновь подчеркнул, что Москва готова к подобным переговорам с Вашингтоном, но решение также зависит от администрации Трампа.
К тому же президент России допустил правоту Трампа в том, что украинский конфликт не случился бы при нем. При этом Путин напомнил, что именно Трамп ввел большое количество антироссийских санкций во время первого президентского срока.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь также подтверждал, что Путин готов к контакту с Трампом.
«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», - приводит слова Пескова «РИА Новости».
До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сигналы о переговорах поступают из США в большом количестве, однако Россия ждет конкретных предложений, которые смогли бы стать основой для разговора между лидерами двух стран. Он подчеркнул, что во время контактов российская сторона изложит свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США. По словам Ушакова, Россия открыта к диалогу с новой администрацией США по конфликту на Украине.
ТРАМП ТОЖЕ ГОТОВ
Сам Дональд Трамп неоднократно говорил о желании провести переговоры с Владимиром Путиным, отмечая, что подготовка к организации такой встречи якобы уже ведется. Американский политик также подчеркивал, что незамедлительно хочет встретиться с российским лидером.
Например, в день своей инаугурации Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным для обсуждения личной встречи глав государств в ближайшие месяцы, чтобы попытаться урегулировать украинский конфликт. Однако согласована ли дата переговоров, пока неясно.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что переговоры между РФ и США будут носить непростой характер, поэтому Трамп, вероятно, попытается надавить на Москву через Китай.
«Я уверен, что Владимир Владимирович будет делать все, чтобы отстаивать интересы нашего государства на переговорах. Если переговоры будут, они будут носить непростой характер, потому что Зеленский будет пытаться продолжать вести агрессивную политику в отношении нашего государства. А нынешнее положение Украины выгодно для стран Запада и США, они будут пытаться для себя выторговать некоторые преимущества. Убежден в том, что у них это не получится. Думаю, что США будут пытаться использовать Китай, чтобы надавить на нас, так как у нас отношения дружеские и конструктивные. Но нужно понимать, что Китай и Россия — это суверенные государства, которые не зависят от США», - сказал он в интервью НСН.
В свою очередь сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов подчеркнул, что Россия «не пойдет на уступки в украинском конфликте».
«Ультиматумами с нами разговаривать бесполезно. Если Трамп это поймет, шанс на диалог появится. Про уступки никто не говорит, с нашей стороны не будет никаких уступок, речь идет о долгосрочной безопасности России», - добавил он в разговоре с НСН.
До этого в ООН заявили о поддержке возможных переговоров между Россией и США, передает RT.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что пока каких-либо признаков готовности Украины и Запада к мирным переговорам объективно не наблюдается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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