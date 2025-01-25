«Спокойный разговор»: Путин предложил Трампу встретиться

«Я уверен, что Владимир Владимирович будет делать все, чтобы отстаивать интересы нашего государства на переговорах. Если переговоры будут, они будут носить непростой характер, потому что Зеленский будет пытаться продолжать вести агрессивную политику в отношении нашего государства. А нынешнее положение Украины выгодно для стран Запада и США, они будут пытаться для себя выторговать некоторые преимущества. Убежден в том, что у них это не получится. Думаю, что США будут пытаться использовать Китай, чтобы надавить на нас, так как у нас отношения дружеские и конструктивные. Но нужно понимать, что Китай и Россия — это суверенные государства, которые не зависят от США», - сказал он в интервью НСН.

В свою очередь сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов подчеркнул, что Россия «не пойдет на уступки в украинском конфликте».

«Ультиматумами с нами разговаривать бесполезно. Если Трамп это поймет, шанс на диалог появится. Про уступки никто не говорит, с нашей стороны не будет никаких уступок, речь идет о долгосрочной безопасности России», - добавил он в разговоре с НСН.