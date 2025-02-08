Зеленский согласился на сделку Трампа по полезным ископаемым и хранилищам газа

Президент Украины Владимир Зеленский готов отдать полезные ископаемые США ради гарантий безопасности.

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Он уточнил, что Киев согласен на взаимовыгодное сотрудничество по совместной добыче ресурсов. Также Украина готова стать газовым хабом для всей Европы, предоставив США подземные хранилища газа.

«Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего. У них должен быть приоритет, и он у них будет», - сказал украинский лидер.

Напомним, 4 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. Накануне Трамп вновь заявил, что Зеленский должен чем-то возместить деньги, переданные Вашингтоном Киеву, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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