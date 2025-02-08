Зеленский согласился на сделку Трампа по полезным ископаемым и хранилищам газа
Президент Украины Владимир Зеленский готов отдать полезные ископаемые США ради гарантий безопасности.
Он уточнил, что Киев согласен на взаимовыгодное сотрудничество по совместной добыче ресурсов. Также Украина готова стать газовым хабом для всей Европы, предоставив США подземные хранилища газа.
«Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего. У них должен быть приоритет, и он у них будет», - сказал украинский лидер.
Напомним, 4 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. Накануне Трамп вновь заявил, что Зеленский должен чем-то возместить деньги, переданные Вашингтоном Киеву, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru