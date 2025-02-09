СМИ: Трамп заявил, что поговорил по телефону с Путиным

Трамп попытался договориться о прекращении боевых действий. При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом РФ.

Глава Белого Дома вновь указал, что у него есть конкретный план по завершения конфликта. Подробности он не привел.

Ранее Трамп допустил возможность встречи с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

