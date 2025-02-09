СМИ: Трамп заявил, что поговорил по телефону с Путиным
9 февраля 202508:22
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает New York Post со ссылкой на политика.
Трамп попытался договориться о прекращении боевых действий. При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом РФ.
Глава Белого Дома вновь указал, что у него есть конкретный план по завершения конфликта. Подробности он не привел.
Ранее Трамп допустил возможность встречи с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru