СМИ: Трамп заявил, что поговорил по телефону с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает New York Post со ссылкой на политика.

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Трамп попытался договориться о прекращении боевых действий. При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом РФ.

Глава Белого Дома вновь указал, что у него есть конкретный план по завершения конфликта. Подробности он не привел.

Ранее Трамп допустил возможность встречи с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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