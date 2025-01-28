«Часть будущей сделки»: Зачем Трампу «Северный поток»

«На эти слова президента Польши никто не будет обращать внимания, это лишь часть избирательной кампании, там же выборы скоро. Германия не будет принимать никаких мер и следовать рекомендациям Польши. Внутри ЕС этот вопрос открыт, особенно в Германии. Хоть «Северный поток» и не принадлежит Германии, он входит в немецкую инфраструктуру. В Германии все выжидают. Есть несколько вариантов. Есть вероятность, что какой-то газ через этот трубопровод потечет в Европу, если будет достигнуто мирное соглашение между Киевом и Москвой», - отметил он.

Рар также рассказал, что сегодня активно продвигается сценарий, согласно которому «Северные потоки» могут купить американцы, у США в этом вопросе свои интересы.

«Я думаю, что дальнейшие поставки газа из России будут частью сделки, которую может предложить Трамп России. Америка после взрывов «Северных потоков» фактически не выступает никак против дальнейшего возможного использования газопроводов. Активно сейчас распространяется информация, что американские инвесторы хотят вложиться в «Северный поток», чтобы запускать в Европу американскую нефть. Но это пока лишь слухи. Если это так, высказывание польского президента приветствовать вообще не будут. А еще возникает вопрос, кто будет платить за демонтаж. Россия? Конечно, нет. Польша? Это ерунда, ничего общего с реальностью. Не так все однозначно, не так все просто», - подытожил собеседник НСН.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своих соцсетях ранее призвал повторно запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2» и вновь покупать российский газ. Владимир Путин отмечал, что повторный запуск уцелевшей ветки «Северного потока — 2» возможен за неделю при готовности немецкой стороны, передает «Радиоточка НСН».

