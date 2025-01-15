Страна без будущего? Трамп хочет добиться выгоды для Украины, РФ исключает уступки
Трамп намерен закончить конфликт на Украине, при этом обеспечив Киеву выгоду. Вопрос дальнейшей помощи ВСУ остается без ответа. Путин неоднократно отмечал, что РФ готова пойти на «разумные компромиссы», но не на «размены».
Кандидат избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на пост главы Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил заявил, что Трамп «очень ясно дал понять», что хотел бы положить конец украинскому конфликту.
«Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть это настолько выгодным для украинцев, насколько возможно», - сказал Хегсет, слова которого приводит телеканал NBC News.
Хегсет ушел от ответа на вопрос о дальнейшей помощи Киеву, в том числе после окончания конфликта. При этом он подчеркнул, что Минобороны в случае ее утверждения будет играть ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке специального посланника президента по вопросам Украины и РФ Кита Келлога.
Те же слова он повторил после вопросов об оценке развития конфликта и возможности наращивания военной поддержки Украины.
КОНЕЦ КОНФЛИКТА ЗА СУТКИ ИЛИ ПОЛГОДА?
Трамп в январе выразил надежду, что ему удастся завершить конфликт в течение полугода. В ходе предвыборной кампании он обещал положить конец боевым действиям за сутки. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Трамп «хочет и сможет принести мир».
«Это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. Я верю, что мы вместе с США способны принудить Россию к справедливому миру», - говорил Зеленский.
Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявлял, что избранный президент при этом признал нереалистичность возврата Киевом утраченных территорий. Также он отмечал, что новая американская администрация настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет.
«Если украинцы просят весь мир поддерживать демократию, они сами должны быть полностью преданы этому делу», - сказал Уолтц и подчеркнул, что проблемы с нехваткой людей в Вооруженных силах Украины должны быть решены.
Он добавил, что необходимо не допустить расширения конфликта и его эскалации «на весь мир».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 14 января заявил, что, по мнению Вашингтона, в случае начала мирного процесса по Украине Зеленский должен выступать на переговорах с позиции силы.
«Мы хотим, чтобы Зеленский, если и когда он будет готов сесть за стол переговоров, пошел на это с позиции силы», - сказал он и подчеркнул, что США не собираются навязывать переговоры Зеленскому или украинскому народу.
Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с российским лидером, в том числе чтобы обсудить урегулирование конфликта. В пятницу, 10 января, Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас идет подготовка к ней. В Кремле сообщали, что пока не получали никаких запросов со стороны Трампа по поводу беседы с Путиным.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ СТОРОН
Мировые лидеры продолжают предлагать площадки в своих странах для проведения переговоров. Сербский президент Александр Вучич 12 января заявил, что государство готово стать площадкой для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президента России и президента Америки. Мы полностью готовы гарантировать безопасность обоих президентов», - сказал Вучич в разговоре с Pink TV.
Он отметил, что Трамп «пользуется наибольшим доверием в Европе со стороны сербского народа», и Путин также очень популярен в стране.
В тот же день готовность принять встречу Путина и Трампа выразили и в Швейцарии. Руководитель службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что после саммита в Бюргенштоке РФ, Украина и США постоянно информировались о готовности страны поддержать любые дипломатические усилия для достижения мира.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 января отметил, что вопрос гарантий безопасности является ключевым элементом в урегулировании украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что в настоящее время условия для возобновления переговоров отсутствуют из-за позиции Киева.
В декабре Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но Киев отказывается от диалога. Тогда он отметил, что результатом переговоров всегда являются компромиссы. При этом в октябре российский лидер уже заявлял, что РФ готова пойти на «разумные компромиссы», но не на уступки и «размены».
ВОПРОСЫ БУДУЩЕГО УКРАИНЫ
Политики в мире рассуждают, на каких условиях может закончиться конфликт и что будет с Украиной как государством. Помощник президента России Николай Патрушев заявил 14 января, что Украина способна прекратить собственное существование как страна в 2025 году. В интервью «Комсомольской правде» он отметил, что русофобия и насильственное принуждение к неонацистской идеологии уничтожают некогда процветающие украинские города.
Также Патрушев отметил, что народ на Украине остается близким для России, и жителям РФ небезразлично происходящее на Украине.
В свою очередь глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своем YouTube-канале заявила, что Украина становится страной без будущего на фоне принимаемых решений внутри государства.
«Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс – это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего», - сказала она.
Кроме того, Тимошенко раскритиковала закон, из-за которого Украина стала первой страной, где Конституционный суд будет формироваться международным советом. По ее словам, это абсолютное нарушение международного права, «приравнивающее обращение с Украиной к статусу бесправной колонии».
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что большинство сценариев окончания украинского конфликта «высосаны из пальца» и не имеют серьезной основы. В частности, он обратил отдельное внимание на так называемый германский сценарий. По словам Медведева, в исторической перспективе он возможен только в виде прямого присоединения территорий Украины к «большой» Российской Федерации, передает «Радиоточка НСН».
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