Страна без будущего? Трамп хочет добиться выгоды для Украины, РФ исключает уступки

Те же слова он повторил после вопросов об оценке развития конфликта и возможности наращивания военной поддержки Украины.

КОНЕЦ КОНФЛИКТА ЗА СУТКИ ИЛИ ПОЛГОДА?

Трамп в январе выразил надежду, что ему удастся завершить конфликт в течение полугода. В ходе предвыборной кампании он обещал положить конец боевым действиям за сутки. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Трамп «хочет и сможет принести мир».

«Это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. Я верю, что мы вместе с США способны принудить Россию к справедливому миру», - говорил Зеленский.

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявлял, что избранный президент при этом признал нереалистичность возврата Киевом утраченных территорий. Также он отмечал, что новая американская администрация настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет.

«Если украинцы просят весь мир поддерживать демократию, они сами должны быть полностью преданы этому делу», - сказал Уолтц и подчеркнул, что проблемы с нехваткой людей в Вооруженных силах Украины должны быть решены.

Он добавил, что необходимо не допустить расширения конфликта и его эскалации «на весь мир».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 14 января заявил, что, по мнению Вашингтона, в случае начала мирного процесса по Украине Зеленский должен выступать на переговорах с позиции силы.

«Мы хотим, чтобы Зеленский, если и когда он будет готов сесть за стол переговоров, пошел на это с позиции силы», - сказал он и подчеркнул, что США не собираются навязывать переговоры Зеленскому или украинскому народу.

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с российским лидером, в том числе чтобы обсудить урегулирование конфликта. В пятницу, 10 января, Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас идет подготовка к ней. В Кремле сообщали, что пока не получали никаких запросов со стороны Трампа по поводу беседы с Путиным.