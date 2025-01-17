«Добрая воля или ужесточение»: Чем обернется план Трампа «помирить» Россию и Украину

Дональд Трамп начал готовить новую санкционную стратегию в отношении России, после инаугурации он может ослабить ограничения или попытаться надавить на Москву с целью быстро завершить украинский конфликт.

Избранный президент США Дональд Трамп 20 января официально займет вновь обретенный пост в Белом доме. Главной интригой начала нового срока Трампа остается вопрос разрешения украинского конфликта. Сам Трамп сделал эту тему центральной в рамках своей избирательной кампании, громко обещав «закончить конфликт за один день».

Теперь мировое сообщество гадает, как все сложится на практике – какие официальные условия США и Трамп «предложат» Украине и России, чтобы стать главным международным примирителем на фоне уже фактически разрешенной ситуации на Ближнем Востоке.

ДОБРАЯ ВОЛЯ ИЛИ ДЕЛАЕТ ВИД

В последние дни перед инаугурацией Трампа СМИ все чаще пишут о том, что новый глава Белого дома пересмотрит антироссийские санкции. Специалисты утверждают, что этот довод Трамп может использовать для переговоров с Россией.

Так, Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Трамп активно разрабатывает новые санкционную стратегию в отношении Москвы с учетом того, что завершить конфликт на Украине необходимо «в ближайшее время».

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Источники утверждают, что в данном случае рассматриваются два возможных сценария. Первый заключается в том, что США покажут свою «добрую волю» и смягчат санкции против России. Отмечается, что Вашингтон может пойти на повышение потолка цен на нефть и в целом ослабить давление именно на эту отрасль.

Напомним, что новые нефтяные ограничения не только в прямом смысле слова затормозили российские танкеры, но и уже потянули мировые цены вверх, что невыгодно самому Трампу.

Новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

«Пока будет перестроение рынка, может быть небольшое снижение экспорта. В 2022 году так было, когда мы перестраивались на азиатский рынок, на небольшой период сократили добычу. Тогда цена достигла 120 долларов за баррель, а в США были достигнуты исторически высокие цены на бензин. Сейчас все этого и боятся. Нам это выгодно, мы продаем столько же, но дороже», - сказал Юшков, отметив, что Байден пошел на ограничения, чтобы навредить Дональду Трампу.

При этом экономист Василий Колташов в разговоре с НСН заявил, что Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России.

«На то, что американцы прикажут Евросоюзу прекратить санкционную войну с Россией, нет никаких шансов. Трамп еще более жестко относится к Европе, к европейской промышленности. По мнению американцев, она должна исчезнуть. Поэтому зачем им снимать санкции? Скорее всего, европейские санкции не будут сняты, в том числе и арест активов не будет снят. Европейские лидеры будут гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку. Трамп будет играть в некоторое смягчение, он не может американскому народу объяснить, почему с Россией идет такая борьба, почему США в ней не победили. Все неудачи сваливаются на Байдена, а Трамп просто делает вид, что он прекращает что-то», - пояснил он.

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Bloomberg же утверждает, что разработан и второй сценарий, который не предполагает даже намека на смягчение санкций, а лишь усилит это противостояние. Подобный вариант рассматривается в качестве рычага давления на власти России с целью заключения мирного соглашения с Украиной «в ближайшие месяцы».

С КЕМ ПОГОВОРИТ ТРАМП

Остается загадкой, какую риторику изберет Трамп после официального вступления в должность. На Украине же при любом раскладе готовятся «налаживать взаимосвязи» с новой администрацией США.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак уверенно заявил, что Киев намерен провести официальные консультации с новыми властями США об украинском конфликте сразу же после 20 января.

«Я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, который официально вступит в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы», - передает РБК его слова.

Он также выразил уверенность в том, что Трамп действительно хочет скорейшего завершения конфликта, но не пойдет на решение, которое «сделает Америку не сильной».

«А я не верю, что Америка может быть сильной, если Украина не будет сильной и не получит справедливого мира», - добавил он, тонко намекая на то, под каким углом Зеленский намерен вести переговоры с Трампом.

При этом сам Трамп никакие переговоры с Зеленским не анонсировал, зато неоднократно заявлял о намерении пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным. Недавно он сообщил, что хотел бы провести переговоры с Путиным «очень оперативно».

16 января глава российского МИД Сергей Лавров заявил тележурналисту Павлу Зарубину, что каких-либо двусторонних контактов между Москвой и Вашингтоном по теме подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не было.

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По его словам, если американская администрация желает такую встречу готовить, то Россия будет ждать предложений.

«Мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи», - заключил министр.

Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом возможен, однако инициатором такого контакта, как правило, становится новый глава государства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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