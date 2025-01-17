«Добрая воля или ужесточение»: Чем обернется план Трампа «помирить» Россию и Украину
Дональд Трамп начал готовить новую санкционную стратегию в отношении России, после инаугурации он может ослабить ограничения или попытаться надавить на Москву с целью быстро завершить украинский конфликт.
Избранный президент США Дональд Трамп 20 января официально займет вновь обретенный пост в Белом доме. Главной интригой начала нового срока Трампа остается вопрос разрешения украинского конфликта. Сам Трамп сделал эту тему центральной в рамках своей избирательной кампании, громко обещав «закончить конфликт за один день».
Теперь мировое сообщество гадает, как все сложится на практике – какие официальные условия США и Трамп «предложат» Украине и России, чтобы стать главным международным примирителем на фоне уже фактически разрешенной ситуации на Ближнем Востоке.
ДОБРАЯ ВОЛЯ ИЛИ ДЕЛАЕТ ВИД
В последние дни перед инаугурацией Трампа СМИ все чаще пишут о том, что новый глава Белого дома пересмотрит антироссийские санкции. Специалисты утверждают, что этот довод Трамп может использовать для переговоров с Россией.
Так, Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Трамп активно разрабатывает новые санкционную стратегию в отношении Москвы с учетом того, что завершить конфликт на Украине необходимо «в ближайшее время».
Источники утверждают, что в данном случае рассматриваются два возможных сценария. Первый заключается в том, что США покажут свою «добрую волю» и смягчат санкции против России. Отмечается, что Вашингтон может пойти на повышение потолка цен на нефть и в целом ослабить давление именно на эту отрасль.
Напомним, что новые нефтяные ограничения не только в прямом смысле слова затормозили российские танкеры, но и уже потянули мировые цены вверх, что невыгодно самому Трампу.
Новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
«Пока будет перестроение рынка, может быть небольшое снижение экспорта. В 2022 году так было, когда мы перестраивались на азиатский рынок, на небольшой период сократили добычу. Тогда цена достигла 120 долларов за баррель, а в США были достигнуты исторически высокие цены на бензин. Сейчас все этого и боятся. Нам это выгодно, мы продаем столько же, но дороже», - сказал Юшков, отметив, что Байден пошел на ограничения, чтобы навредить Дональду Трампу.
При этом экономист Василий Колташов в разговоре с НСН заявил, что Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России.
«На то, что американцы прикажут Евросоюзу прекратить санкционную войну с Россией, нет никаких шансов. Трамп еще более жестко относится к Европе, к европейской промышленности. По мнению американцев, она должна исчезнуть. Поэтому зачем им снимать санкции? Скорее всего, европейские санкции не будут сняты, в том числе и арест активов не будет снят. Европейские лидеры будут гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку. Трамп будет играть в некоторое смягчение, он не может американскому народу объяснить, почему с Россией идет такая борьба, почему США в ней не победили. Все неудачи сваливаются на Байдена, а Трамп просто делает вид, что он прекращает что-то», - пояснил он.
Bloomberg же утверждает, что разработан и второй сценарий, который не предполагает даже намека на смягчение санкций, а лишь усилит это противостояние. Подобный вариант рассматривается в качестве рычага давления на власти России с целью заключения мирного соглашения с Украиной «в ближайшие месяцы».
С КЕМ ПОГОВОРИТ ТРАМП
Остается загадкой, какую риторику изберет Трамп после официального вступления в должность. На Украине же при любом раскладе готовятся «налаживать взаимосвязи» с новой администрацией США.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак уверенно заявил, что Киев намерен провести официальные консультации с новыми властями США об украинском конфликте сразу же после 20 января.
«Я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, который официально вступит в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы», - передает РБК его слова.
Он также выразил уверенность в том, что Трамп действительно хочет скорейшего завершения конфликта, но не пойдет на решение, которое «сделает Америку не сильной».
«А я не верю, что Америка может быть сильной, если Украина не будет сильной и не получит справедливого мира», - добавил он, тонко намекая на то, под каким углом Зеленский намерен вести переговоры с Трампом.
При этом сам Трамп никакие переговоры с Зеленским не анонсировал, зато неоднократно заявлял о намерении пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным. Недавно он сообщил, что хотел бы провести переговоры с Путиным «очень оперативно».
16 января глава российского МИД Сергей Лавров заявил тележурналисту Павлу Зарубину, что каких-либо двусторонних контактов между Москвой и Вашингтоном по теме подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не было.
По его словам, если американская администрация желает такую встречу готовить, то Россия будет ждать предложений.
«Мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи», - заключил министр.
Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом возможен, однако инициатором такого контакта, как правило, становится новый глава государства, передает «Радиоточка НСН».
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