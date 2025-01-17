«Добрая воля или ужесточение»: Чем обернется план Трампа «помирить» Россию и Украину

Источники утверждают, что в данном случае рассматриваются два возможных сценария. Первый заключается в том, что США покажут свою «добрую волю» и смягчат санкции против России. Отмечается, что Вашингтон может пойти на повышение потолка цен на нефть и в целом ослабить давление именно на эту отрасль.

Напомним, что новые нефтяные ограничения не только в прямом смысле слова затормозили российские танкеры, но и уже потянули мировые цены вверх, что невыгодно самому Трампу.



Новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

«Пока будет перестроение рынка, может быть небольшое снижение экспорта. В 2022 году так было, когда мы перестраивались на азиатский рынок, на небольшой период сократили добычу. Тогда цена достигла 120 долларов за баррель, а в США были достигнуты исторически высокие цены на бензин. Сейчас все этого и боятся. Нам это выгодно, мы продаем столько же, но дороже», - сказал Юшков, отметив, что Байден пошел на ограничения, чтобы навредить Дональду Трампу.

При этом экономист Василий Колташов в разговоре с НСН заявил, что Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России.

«На то, что американцы прикажут Евросоюзу прекратить санкционную войну с Россией, нет никаких шансов. Трамп еще более жестко относится к Европе, к европейской промышленности. По мнению американцев, она должна исчезнуть. Поэтому зачем им снимать санкции? Скорее всего, европейские санкции не будут сняты, в том числе и арест активов не будет снят. Европейские лидеры будут гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку. Трамп будет играть в некоторое смягчение, он не может американскому народу объяснить, почему с Россией идет такая борьба, почему США в ней не победили. Все неудачи сваливаются на Байдена, а Трамп просто делает вид, что он прекращает что-то», - пояснил он.