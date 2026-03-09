В МВД предупредили о загрузке вредоносного ПО через игровые приложения
Вредоносное программное обеспечение для накрутки рекламного трафика может скрываться в безобидных мобильных приложениях. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, пишет RT.
«Чаще всего вредоносный код скрывался в приложениях, которые выглядят безобидно: фонарики, программы для очистки памяти... для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры», — отметили в ведомстве.
Во время загрузки подобных приложений устройство может самостоятельно открывать ресурсы в скрытых окнах, имитируя посещение страниц. Впоследствии такие «просмотры» приносят прибыль злоумышленникам.
Ранее в МВД сообщили, что мошенники распространяют в чатах вредоносные файлы под предлогом «кадров с места ДТП».
Горячие новости
- Президент РФ поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
- В МВД предупредили о загрузке вредоносного ПО через игровые приложения
- 6 цветов и новые больничные: Минздрав сделал рекомендации по форме для медиков
- МИД Ирана опроверг удары по Азербайджану, Кипру и Турции
- Певцов назвал «варварством» иностранные псевдонимы в России
- Армия России освободила Голубовку в ДНР
- Россия и Китай сократят время и стоимость перелетов на Дальний Восток
- Россиянка Ворончихина стала победительницей Паралимпиады в супергиганте
- СМИ: Доходы Ильи Лагутенко в России выросли более чем вдвое
- В Бельгии прогремел взрыв рядом с синагогой