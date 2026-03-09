В МВД предупредили о загрузке вредоносного ПО через игровые приложения

Вредоносное программное обеспечение для накрутки рекламного трафика может скрываться в безобидных мобильных приложениях. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, пишет RT.

«Чаще всего вредоносный код скрывался в приложениях, которые выглядят безобидно: фонарики, программы для очистки памяти... для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры», — отметили в ведомстве.

Во время загрузки подобных приложений устройство может самостоятельно открывать ресурсы в скрытых окнах, имитируя посещение страниц. Впоследствии такие «просмотры» приносят прибыль злоумышленникам.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники распространяют в чатах вредоносные файлы под предлогом «кадров с места ДТП».

