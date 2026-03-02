«Сумасшествие на Пальме»: Российские звезды рассказали о шоке от ударов по Дубаю
Виктория Лопырева сообщила о «прилете в Парус», Юлия Вавилова назвала происходящие «безумием», Ханна рассказала о «страшном кипише», а Михаил Ширвиндт уверяет, что в Дубае все спокойно.
В находящихся под обстрелами Объединенный Арабских Эмиратах в эти дни находятся сразу несколько российских звезд шоу-бизнеса, а также девушка Павла Дурова, женская сборная России по футболу и знаменитые теннисисты.
Россияне сообщают, как переживают атаки в элитных районах Дубая, успокаивая себя и детей, при этом пока никто из звезд не пострадал.
«ПРИЛЕТЕЛО В ПАРУС»: ОТ ЛОПЫРЕВОЙ ДО ДУРОВА
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, в ходе которой был, в частности, убит иранский верховный лидер Али Хаменеи и его семья. В ответ Иран атаковал американские военные базы в соседних странах. В частности, под ударом оказались ОАЭ, сообщается об атаке аэропорта Дубая, отелей на острове Palm Jumeirah, военно-морской базы Аль-Салям в Абу-Даби и других объектов.
Проживающая в Дубае телеведущая Виктория Лопырева с вечера 28 февраля начала делиться с подписчиками в соцсетях подробностями происходящего.
«Несколько взрывов. Ракеты. Пострадавших нет. (…) Иран нанес удар по порту Джебель‑Али в Дубае, там возник пожар. Этот порт часто посещают корабли ВМС США. (…) Весь вечер рассказывала сыну сказки про гром и молнию… отвлекала чем могла, чтобы не подаваться панике и не травмировать его. Всем написала и ответила, что я вроде бы в порядке и опять услышала взрывы. На телефон приходит оповещение, что нужно пойти в убежище… которого нет. (…) Прилетело в Парус, как я понимаю… везде сирены. Это напротив нас. Страшно…» - написала Лопырева в Telegram.
Девушка миллиардера Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала видео с черным дымом и воем сирен на фоне здания в элитном райе Palm Jumeirah в Дубае.
«Рядом с моим домом на Пальме… Сумасшествие, надеюсь, все в безопасности», - написала девушка в Telegram, а также опубликовала «кружочек» из дома, рассказав на английском языке, чем «заедает» стресс вместе с собаками.
Сам Павел Дуров, который сейчас находится в Европе, выразил уверенность, что в Дубае опасаться нечего.
«К сожалению, мне пришлось уехать из Дубая в Европу неделю назад — поэтому я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай статистически безопаснее даже при летающих ракетах. Не могу дождаться, когда вернусь обратно», - написал он около полуночи 2 марта.
Певица Нюша успокоила фанатов лаконичным видеообращением.
«Не переживайте, я сейчас в Дубае, но все хорошо, и с детками все хорошо», - отметила она.
ФУТБОЛИСТКИ И «КИПИШ СТРАШНЫЙ»
Самой эмоциональной оказалась певица Ханна, отдыхающая сейчас в Дубае с мужем Пашу, гендиректором и соучредителем лейбла Black Star.
«Мы в шоке, такого конечно никто не ожидал. К сожалению, я не могу вам показать фото и видео того, с чем мы сегодня столкнулись, но слава Богу мы в порядке, но конечно ошеломлены (в оригинале другое слово)», - написала она вечером 28 февраля.
1 марта риторика певицы стала еще более тревожной.
«Сегодня ночью и утром работало ПВО, сигнализация ракетной опасности ночью тоже срабатывала, в общем неспокойно (...) собираем вещи, надеюсь к нашему отлету все наладится (…) Конечно все на кипише страшном, кто-то уехал, кто-то пытается улететь через Саудовскую Аравию, мы пока думаем, что делать, но сейчас все стало спокойней именно у нас, только истребители летают (…) Много вопросов про детей, конечно ночью Адриана плакала, от звуков взрывов, работы ПВО и сирены в телефоне, она уже понимает и ей конечно страшно, но мы пытаемся убирать внимание с этого, играем в игры, вместе собираем пазлы, придумываем истории про героев на картинках. Камилла пока вообще ничего не понимает», - рассказала певица.
А вот телеведущий Михаил Ширвиндт напротив уверяет, что «в Дубае все спокойно».
«Я со съемочной группой оказался по пути в Индонезию в Дубае, мы остановились на пару дней. Вчера вечером боевые действия происходили в Дубае, в самом центре города, где я находился. Итог: пожар в гостинице на пальмовом острове, есть еще несколько незначительных попаданий и в целом всё. СМИ пишут, что вокруг коллапс, огонь и паника, ничего этого нет, жизнь продолжается, аэропорт действительно не работает, но паники там нет, он просто закрыт. Во всех моллах, торговых центрах, ресторанах полно людей, они отдыхают, оттягиваются или как говорилось в одном старом фильме: В Багдаде все спокойно. В данном случае все спокойно в Дубае», - рассказал он.
В эти дни в ОАЭ находится и женская сборная России по футболу, которая в субботу в рамках международного турнира обыграла Танзанию 4:1. Сообщалось, что наша команда тренируется в спортивном центре «Хамрия» в городе Шарджа.
«Что касается обстановки в ОАЭ, то в день матча вообще не следил за новостями и только на стадионе узнал, что произошло. Никакого влияния лично на меня ситуация не оказывала, да и игрокам было особо не до того. Они готовились к игре, и их ничего не отвлекало. Мы находимся чуть в отдалении от Дубая, здесь спокойно. Надеемся, что до нашего отъезда всё устаканится. Жалко, что эта ситуация в принципе произошла, но это от нас не зависит. У нас же ничего в планах не изменилось. Добавились только переживания за людей, которые гибнут», - рассказал главный тренер сборной России Юрий Красножан.
По данным Российского футбольного союза (РФС), команда в штатном режиме готовится к играм со сборными Ганы (3 марта) и Гонконга (6 марта).
Кроме того, заблокированными в ОАЭ оказались более 40 участников теннисного турнира в Дубае, в том числе звезды российского тенниса Даниил Медведев и Андрей Рублёв. По данным испанской газеты Marca, спортсмены должны улететь из Эмиратов 3 марта, если откроется воздушное пространство страны.
«Конечно, ситуация необычная. Закрыто воздушное пространство, никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждём, что будет в ближайшие часы, дни. Постепенно переносят закрытие аэропорта. (…) Как бы это странно ни звучало, на корте я очень эмоциональный, а в жизни, наверное, мне бы помогло быть более эмоциональным в какие-то моменты. Для меня всё нормально», - отметил Медведев в этой связи.
