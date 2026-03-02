«ПРИЛЕТЕЛО В ПАРУС»: ОТ ЛОПЫРЕВОЙ ДО ДУРОВА

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, в ходе которой был, в частности, убит иранский верховный лидер Али Хаменеи и его семья. В ответ Иран атаковал американские военные базы в соседних странах. В частности, под ударом оказались ОАЭ, сообщается об атаке аэропорта Дубая, отелей на острове Palm Jumeirah, военно-морской базы Аль-Салям в Абу-Даби и других объектов.

Проживающая в Дубае телеведущая Виктория Лопырева с вечера 28 февраля начала делиться с подписчиками в соцсетях подробностями происходящего.

«Несколько взрывов. Ракеты. Пострадавших нет. (…) Иран нанес удар по порту Джебель‑Али в Дубае, там возник пожар. Этот порт часто посещают корабли ВМС США. (…) Весь вечер рассказывала сыну сказки про гром и молнию… отвлекала чем могла, чтобы не подаваться панике и не травмировать его. Всем написала и ответила, что я вроде бы в порядке и опять услышала взрывы. На телефон приходит оповещение, что нужно пойти в убежище… которого нет. (…) Прилетело в Парус, как я понимаю… везде сирены. Это напротив нас. Страшно…» - написала Лопырева в Telegram.

Девушка миллиардера Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала видео с черным дымом и воем сирен на фоне здания в элитном райе Palm Jumeirah в Дубае.

«Рядом с моим домом на Пальме… Сумасшествие, надеюсь, все в безопасности», - написала девушка в Telegram, а также опубликовала «кружочек» из дома, рассказав на английском языке, чем «заедает» стресс вместе с собаками.

Сам Павел Дуров, который сейчас находится в Европе, выразил уверенность, что в Дубае опасаться нечего.

«К сожалению, мне пришлось уехать из Дубая в Европу неделю назад — поэтому я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай статистически безопаснее даже при летающих ракетах. Не могу дождаться, когда вернусь обратно», - написал он около полуночи 2 марта.

Певица Нюша успокоила фанатов лаконичным видеообращением.

«Не переживайте, я сейчас в Дубае, но все хорошо, и с детками все хорошо», - отметила она.