Президент ОАЭ: Страна находится в состоянии войны

В обращении к населению, цитируемом Sky News Arabia, глава государства подчеркнул: ОАЭ не станут лёгкой добычей для противника, а трудности лишь сделают страну сильнее.

«У ОАЭ толстая кожа и горькое мясо — мы не легкая добыча», — отметил он.

Ранее аэропорт Дубая вновь попал под атаку иранского беспилотника. Часть российских туристов застряла на азиатских и ближневосточных курортах из-за проблем с авиасообщением на фоне обострения конфликта Ирана с Израилем и США. При этом в туриндустрии обещают помочь и говорят, что путешественники смогут вернуть деньги за туры, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

