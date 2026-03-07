Президент ОАЭ: Страна находится в состоянии войны
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны, и заверил граждан в обеспечении их безопасности и защите государства.
В обращении к населению, цитируемом Sky News Arabia, глава государства подчеркнул: ОАЭ не станут лёгкой добычей для противника, а трудности лишь сделают страну сильнее.
«У ОАЭ толстая кожа и горькое мясо — мы не легкая добыча», — отметил он.
Ранее аэропорт Дубая вновь попал под атаку иранского беспилотника. Часть российских туристов застряла на азиатских и ближневосточных курортах из-за проблем с авиасообщением на фоне обострения конфликта Ирана с Израилем и США. При этом в туриндустрии обещают помочь и говорят, что путешественники смогут вернуть деньги за туры, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
