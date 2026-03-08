Обломки беспилотника упали на небоскрёб в Дубае

Обломки беспилотника Ирана упали на небоскрёб в Дубае, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Трамп предупредил о готовящемся серьезном ударе по Ирану

Власти прокомментировали инцидент, назвав его «незначительным». Кадры удара БПЛА по зданию распространились в иранских СМИ. Пожар начался на одном из верхних этажей 90-этажного 23-Marina.

По данным Telegram-канала Mash, на одном из этажей могли находиться сотрудники ЦРУ. Спасатели эвакуируют людей. Обломки рухнули на мост Дубай-Хиллс и подожгли машину.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны, и заверил граждан в обеспечении их безопасности и защите государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

