Обломки беспилотника упали на небоскрёб в Дубае
Обломки беспилотника Ирана упали на небоскрёб в Дубае, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Власти прокомментировали инцидент, назвав его «незначительным». Кадры удара БПЛА по зданию распространились в иранских СМИ. Пожар начался на одном из верхних этажей 90-этажного 23-Marina.
По данным Telegram-канала Mash, на одном из этажей могли находиться сотрудники ЦРУ. Спасатели эвакуируют людей. Обломки рухнули на мост Дубай-Хиллс и подожгли машину.
Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны, и заверил граждан в обеспечении их безопасности и защите государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
