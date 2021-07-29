«Нужно проигрывать красиво». Республиканцев призвали не истерить по «Северному потоку-2»
Шантаж представителей республиканской партии США, призвавшей ввести новые санкции против газопровода, не имеет смысла, считают эксперты.
Двенадцать американских республиканцев из Сената во главе с Пэтом Туми поставили ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». Они написали открытое письмо главе американского Минфина Джанет Йеллен, которое цитирует агентство Bloomberg.
Сенаторы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джо Байдена «не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект».
По их словам, «Северный поток-2» наносит вред национальным интересам США и их партнеров. Сенаторы также отмечают, что в случае завершения строительства газопровод усилит влияние России на Европу и дестабилизирует ситуацию на Украине.
Между тем, строительство «Северного потока — 2» завершено на 99%, заявил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Трубоукладчик «Академик Черский» уже завершил работы, а баржа «Фортуна» продолжает работать на заключительном участке проекта. Сообщается, что осталось уложить несколько десятков километров второй нитки газопровода.
Проект может быть завершен до конца лета, сообщило ТАСС со ссылкой на главу австрийской OMV Райнер Зеле. Он заявил, что поставки газа через трубопровод начнутся до конца года. Он сослался на заявление руководителя оператора проекта – Маттиаса Варнига, главы компании Nord Stream 2 AG.
Вашингтон четырежды вводил санкции против строительства газопровода. Ранее Байден заявлял, что не планирует вводить новых ограничений, признав, что достройку «Северного потока-2» не остановить. Взамен санкций США заключили соглашение с Германией, договорившись использовать все возможности, чтобы Россия еще на десять лет продлила транзит газа через Украину. Кроме того, Германия обязалась добиваться санкций против России, в случае использования Кремлем энергетического экспорта «как оружия».
Несмотря на это, договоренности Вашингтона и Берлина можно назвать позитивным исходом для России, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, заключенное соглашение исключит возможность «политических» манипуляций газопроводом.
«Основная интрига была – сможет ли США заставить Европу создать отдельный правовой режим функционирования этого газопровода. Сейчас он будет функционировать по общему европейскому законодательству, и его нельзя будет останавливать по политическим мотивам. Это запрещено. А США хотели протолкнуть идею, что если Россия делает что-то неправильно с точки зрения политики, «Северный поток-2» останавливается. Этот особый правовой режим, по сути, санкционный, хотели связать с политическими действиями Москвы под предлогом, что Россия что-то делает на Украине. Естественно, каждые пять минут США заявляли бы, что Россия нарушает эти договоренности, ущемляет Украину и угрожает ей, и не дали бы работать «Северному потоку-2». В ходе переговоров Германия, видимо, смогла доказать, что не будет вводить такой правовой режим», - заявил аналитик.
По его словам, так как особого правового режима нет, механизм остановки «Северного потока-2» не выработан, а значит, он будет нормально работать.
Представители республиканской партии не раз заявляли, что это соглашение их не устраивает. В частности, экс-президент США Дональд Трамп упрекнул Байдена в том, что тот «одобрил проект». Также СМИ сообщали о том, что республиканцы могут блокировать сделку США и Германии по «Северному потоку-2», применив закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
В Америке многие по-прежнему выступают против «Северного потока – 2», но для них эта битва проиграна, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
«Есть американские сенаторы и конгрессмены, которые не знают, куда деваться от злости. Уже винят и Германию и поливают немцев грязью. Нужно проигрывать красиво. Есть очень зазнавшиеся политики и в Украине, и даже в Америке. Они считают, что им все дозволено, что они всегда будут выигрывать. Россия это иначе объясняет: что мир сложнее, что приходится идти иногда на взаимопонимание, сотрудничество в очень важных областях, ни куда мы от этого не денемся. Не все это понимают. Умные политики понимают. А какие-то недальновидные политики сейчас просто в истерике», - заключил политолог.
Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запуск «Северного потока-2» может поставить Украину на грань исчезновения.
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