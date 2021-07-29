«Нужно проигрывать красиво». Республиканцев призвали не истерить по «Северному потоку-2»

Сенаторы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джо Байдена «не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект».

По их словам, «Северный поток-2» наносит вред национальным интересам США и их партнеров. Сенаторы также отмечают, что в случае завершения строительства газопровод усилит влияние России на Европу и дестабилизирует ситуацию на Украине.



Между тем, строительство «Северного потока — 2» завершено на 99%, заявил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Трубоукладчик «Академик Черский» уже завершил работы, а баржа «Фортуна» продолжает работать на заключительном участке проекта. Сообщается, что осталось уложить несколько десятков километров второй нитки газопровода.

Проект может быть завершен до конца лета, сообщило ТАСС со ссылкой на главу австрийской OMV Райнер Зеле. Он заявил, что поставки газа через трубопровод начнутся до конца года. Он сослался на заявление руководителя оператора проекта – Маттиаса Варнига, главы компании Nord Stream 2 AG.

Вашингтон четырежды вводил санкции против строительства газопровода. Ранее Байден заявлял, что не планирует вводить новых ограничений, признав, что достройку «Северного потока-2» не остановить. Взамен санкций США заключили соглашение с Германией, договорившись использовать все возможности, чтобы Россия еще на десять лет продлила транзит газа через Украину. Кроме того, Германия обязалась добиваться санкций против России, в случае использования Кремлем энергетического экспорта «как оружия».

Несмотря на это, договоренности Вашингтона и Берлина можно назвать позитивным исходом для России, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, заключенное соглашение исключит возможность «политических» манипуляций газопроводом.