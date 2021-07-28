«Северный поток – 2» могут запустить уже в 2021 году
Строительство «Северного потока — 2» могут завершить в конце августа, а пуск газа по трубопроводу возможен уже в текущем году. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле.
«Глава компании [Nord Stream 2 AG] говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдёт», — цитирует Зеле ТАСС.
Он уточнил, что пусконаладочные работы на «Северном потоке — 2» могут начаться во второй половине этого года.
Также Зеле заявил, что отметил, что приветствует договорённости между США и Германией по газопроводу.
Ранее США и Германия договорились об условиях запуска «Северного потока — 2», передает RT.
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