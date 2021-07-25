Трамп упрекнул Байдена в одобрении проекта «Северный поток - 2»

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что он «остановил» трубопровод «Северный поток — 2», а действующий глава государства Джо Байден его одобрил, сообщает РИА Новости со ссылкой на речь Трампа в Аризоне.

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«Я лажу с Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я», — сказал бывший глава Белого дома. Он заявил, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет «покончено».

Американский президент Джо Байден заслуживает импичмента из-за сделки по «Северному потоку — 2», пишет обозреватель Washington Post Марк Тиссен.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение депутата Верховной рады Юрия Камельчука о спасении газотранспортной системы (ГТС) Украины, существованию которой угрожает запуск газопровода «Северный поток-2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Джо БайденДональд Трамп
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