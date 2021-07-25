Трамп упрекнул Байдена в одобрении проекта «Северный поток - 2»

«Я лажу с Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я», — сказал бывший глава Белого дома. Он заявил, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет «покончено».

Американский президент Джо Байден заслуживает импичмента из-за сделки по «Северному потоку — 2», пишет обозреватель Washington Post Марк Тиссен.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение депутата Верховной рады Юрия Камельчука о спасении газотранспортной системы (ГТС) Украины, существованию которой угрожает запуск газопровода «Северный поток-2».

