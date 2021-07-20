«Теперь не остановят!» Раскрыта интрига соглашения Германии и США по «Северному потоку-2»
США хотели заставить Европу создать для «Северного потока-2» особый правовой режим ради политического давления на Россию, заявил НСН Игорь Юшков.
Договоренности Германии и США по «Северному потоку-2» являются позитивным исходом для России, позволяющим исключить возможность «политических» манипуляций газопроводом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что США и Германия договорились по «Северному потоку-2», соглашение будет заключено в ближайшие дни.
«Германии все-таки, видимо, удалось в ходе переговоров отстоять «Северный поток-2». Основная интрига была – сможет ли США заставить Европу создать отдельный правовой режим функционирования этого газопровода. Сейчас он будет функционировать по общему европейскому законодательству, и его нельзя будет останавливать по политическим мотивам. Это запрещено. А США хотели протолкнуть идею, что если Россия делает что-то неправильно с точки зрения политики, «Северный поток-2» останавливается. Этот особый правовой режим, по сути, санкционный, хотели связать с политическими действиями Москвы под предлогом, что Россия что-то делает на Украине. Естественно, каждые пять минут США заявляли бы, что Россия нарушает эти договоренности, ущемляет Украину и угрожает ей, и не дали бы работать «Северному потоку-2». В ходе переговоров Германия, видимо, смогла доказать, что не будет вводить такой правовой режим. Это победа Германии и «Северного потока-2», а также позитивный исход для России. Никакого особого правового режима нет, механизм остановки «Северного потока-2» не выработан, а значит, он будет нормально работать», - сказал Юшков.
По его словам, первая нитка «Северного потока-2» должна заработать до конца лета, а вторая – в конце октября-начале ноября.
«Первая нитка достроена, до конца августа она должна быть введена в эксплуатацию. Тогда же достроят вторую ветку, и где-то с конца октября – начала ноября ее ведут в эксплуатацию. Там есть ограничения со стороны Евросоюза о том, что «Северный поток-2» может быть загружен только на половину мощности. От этого мы никуда не деваемся. Тем не менее, газопровод будет достроен и будет работать», - рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета.
По данным Reuters, одним из ключевых пунктов соглашения США и Германии станет увеличение инвестиций обеих стран на поддержку преобразования энергетики Украины.
«Обещания увеличивать инвестиции в энергетику Украины – это ни о чем: "Да, когда-нибудь что-нибудь мы как-то увеличим". Учитывая, что инвестиций нет, если дадут кредит какой-то украинской компании со стороны любого европейского банка, это можно будет записать, как увеличение инвестиций. В этом плане Украина, наверное, расстроится в связи подобными выводами», - заключил собеседник НСН.
Ранее политолог Александр Дудчак заявил «Радиоточке НСН», что у президента Украины Владимира Зеленского нет карт, чтобы помешать достройке газопровода «Северный поток – 2».
Худший сценарий. Украинский экс-посол в США призвал Киев готовиться к достройке «Северного потока-2»
Экс-посол Украины в США Олег Шамшур 17 июля призвал украинцев готовиться к худшему исходу в связи с итогами встречи по «Северному потоку-2» президента США Джо Байдена и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
«Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое», - цитирует Шамшура «Газета.ру».
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