«Поползем на коленях!» В Киеве боятся остаться без транзита российского газа

По его мнению, в ином случае Украина вообще останется без газа, но власть не говорит об этом и «нагло обманывает».

Корнейчук напомнил, что Украина уже шесть лет покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле является российским газом из транзитной трубы.

Он считает, что даже при сохранении транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров в год, дома украинцев останутся без газа, отмечает «Лента.ру».

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков, с января 2025 года «Газпром» не обязан будет ничего прокачивать через территорию Украины, после чего объем транзита газа, по его мнению, не превысит 10 миллиардов кубометров в год.

«На сегодняшний день действует контракт между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» на прокачку 40 миллиардов кубов газа в год. Это довольно жесткий контракт для «Газпрома», и он заканчивается в 2024 году. С января 2025 года контракт не действует, и «Газпром» ничего не обязан прокачивать и выплачивать Украине», - сказал Юшков.

Ранее в Киеве настаивали на неких «компенсациях» от запуска «Северного потока-2» в виде долгосрочного контракта на транзит российского газа на 15 лет в объеме 45-50 миллиардов кубометров в год.

Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал «Радиоточке НСН» чуть большую цифру и призвал украинцев не паниковать.

«В любом случае транзит через Украину сохранится даже после 2024 года, потому что украинская труба снабжает и саму Украину. Кроме того, труба нужна, чтобы резервировать другие газопроводы, которые время от времени ремонтируются, те же самые «Северные потоки». Поэтому, я думаю, что от 15 до 25 миллиардов кубов – это тот объем, который будет гарантированно проходить через территорию Украины даже с учетом строительства «Северного потока-2», - сказал Пикин.