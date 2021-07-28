«Поползем на коленях!» В Киеве боятся остаться без транзита российского газа
Власти Украины «нагло обманывают» граждан, скрывая перспективу вообще остаться без газа из-за отсутствия договоренностей с Россией, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
В Киеве заговорили о том, что Украина может остаться без газа после запуска газопровода «Северный поток-2» и истечения в 2024 году контракта на транзит между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины».
«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение, или мы просто останемся без газа», – сказал украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире местного телеканала NewsOne.
По его мнению, в ином случае Украина вообще останется без газа, но власть не говорит об этом и «нагло обманывает».
Корнейчук напомнил, что Украина уже шесть лет покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле является российским газом из транзитной трубы.
Он считает, что даже при сохранении транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров в год, дома украинцев останутся без газа, отмечает «Лента.ру».
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков, с января 2025 года «Газпром» не обязан будет ничего прокачивать через территорию Украины, после чего объем транзита газа, по его мнению, не превысит 10 миллиардов кубометров в год.
«На сегодняшний день действует контракт между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» на прокачку 40 миллиардов кубов газа в год. Это довольно жесткий контракт для «Газпрома», и он заканчивается в 2024 году. С января 2025 года контракт не действует, и «Газпром» ничего не обязан прокачивать и выплачивать Украине», - сказал Юшков.
Ранее в Киеве настаивали на неких «компенсациях» от запуска «Северного потока-2» в виде долгосрочного контракта на транзит российского газа на 15 лет в объеме 45-50 миллиардов кубометров в год.
Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал «Радиоточке НСН» чуть большую цифру и призвал украинцев не паниковать.
«В любом случае транзит через Украину сохранится даже после 2024 года, потому что украинская труба снабжает и саму Украину. Кроме того, труба нужна, чтобы резервировать другие газопроводы, которые время от времени ремонтируются, те же самые «Северные потоки». Поэтому, я думаю, что от 15 до 25 миллиардов кубов – это тот объем, который будет гарантированно проходить через территорию Украины даже с учетом строительства «Северного потока-2», - сказал Пикин.
Политолог Александр Дудчак в беседе с НСН предложил Вашингтону и Берлину решить транзитные проблемы Украины, перестав поддерживать киевский «фашиствующий режим».
«Истерика совершенно необоснованная. Да, сокращаются объемы транзита, и на следующий год «Газпром» забронировал 40, а не 65 миллиардов кубометров газа, это понятно. Но Россия никогда не действовала исключительно из соображений "отомстить за политические выходки" или на эмоциях», - отметил Дудчак.
Польский политолог Якуб Корейба в беседе «Радиоточкой НСН» сказал, что в Варшаве хотят, чтобы со стороны Украины были какие-то действия по развитию альтернативных России источников газа, но таких действий нет. При этом в Польше опасаются «исчезновения» Украины.
«Считается, что создание мощностей транспортировки газа из России в Европу в обход Украины ставит эту страну под угрозу, в том числе экзистенциальную угрозу исчезновения или, как минимум, территориальной дезинтеграции», - пояснил Корейба.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в середине июля заявил, что вопрос транзита газа через Украину после 2024 года должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. При этом он не исключил возможность увеличения объёмов транзита по украинскому маршруту по сравнению с текущим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по транзиту газа через Украину могут быть только коммерческими, а политика здесь не причем.
Отвечая на вопрос об участии в этом процессе представителей власти, он отметил, что данный вопрос касается исключительно «экономической субстанции и экономической целесообразности».
22 июля Германия и США раскрыли суть договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». В соответствии с соглашением Вашингтон не будет мешать достройке газопровода, однако у Запада останутся возможности с его помощью политически давить на Россию. При этом Германия обязалась использовать «все возможные рычаги давления», чтобы контракт о транзите российского газа через Украину, завершающийся в 2024 году, был продлен еще на 10 лет.
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