«Адски беспокоит». Байден заявил о «проблемах» Путина и похвалил разведчиков
Байден считает, что проблема Путина – в экономике, в которой «нет ничего», кроме нефтяных скважин и ядерного оружия.
Президент США Джо Байден посетил офис директора национальной разведки, после чего заявил о «проблемах» российского лидера Владимира Путина и обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы.
«Он (Путин – прим. НСН) знает, что у него проблемы, и это делает его опасней», - цитируют Байдена РИА Новости.
Обращаясь к разведсообществу, президент США заявил, что американские спецслужбы лучше российских. По его мнению, это беспокоит Путина.
«Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит», - подчеркнул Байден.
Расшифровывая, в чем именно «проблемы Путина», президент США заговорил о нефти и экономике.
«Я встречался с Путиным, перед которым стоит настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни с чем. Она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему трудном положении», - приводит высказывания Байдена «Интерфакс».
Он также выступил с утверждением, что Россия «распространяет дезинформацию» по поводу выборов в Конгресс США, которые пройдут в 2022 году. Американский лидер назвал это «открытым нарушением нашего суверенитета». Кроме того, по словам журналистов президентского пула, сопровождавших Байдена, он предупредил «об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России», отмечает РИА Новости.
Между тем, издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация Байдена избегает введения ограничительных мер против Путина и его окружения.
По данным издания, советники президента США не уверены, что введение санкций против Москвы приведет к должным результатам. Как считают в Белом доме, санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства. Советники ссылаются на аналогичные ограничения, введенные ранее при Бараке Обаме и Дональде Трампе.
Кроме того, в Вашингтоне считают, что чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России, а ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.
Эти заявления прозвучали на фоне критики в адрес Байдена в связи с договоренностями США и Германии по газопроводу «Северный поток-2».
Экс-президент США Дональд Трамп, в частности, отметил, что он «остановил» «Северный поток-2», а Байден его «одобрил».
«Я лажу с Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я», - сказал экс-глава Белого дома. Трамп утверждает, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель о том, что с газопроводом будет «покончено».
По мнению обозревателя Washington Post Марка Тиссена, из-за сделки по «Северному потоку-2» Байден и вовсе заслуживает импичмента.
Журналист напомнил, что после вступления в должность Байден приостановил оказание военной помощи Украине, одобрил продление срока действия договора СНВ-3 и пошел на сделку по «Северному потоку-2», который увеличивает влияние Москвы в регионе.
На прошлой неделе Германия и США раскрыли суть договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». В соответствии с соглашением, Вашингтон не будет мешать достройке газопровода, однако у Запада останутся возможности с его помощью политически давить на Россию. При этом Германия обязалась использовать «все возможные рычаги давления», чтобы контракт о транзите российского газа через Украину, завершающийся в 2024 году, был продлен еще на 10 лет.
В Москве сочли эти договоренности «враждебными» и не соответствующими духу женевских переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
«Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве», - сказал посол России в США Анатолий Антонов.
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