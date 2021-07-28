«Адски беспокоит». Байден заявил о «проблемах» Путина и похвалил разведчиков

Между тем, издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация Байдена избегает введения ограничительных мер против Путина и его окружения.

По данным издания, советники президента США не уверены, что введение санкций против Москвы приведет к должным результатам. Как считают в Белом доме, санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства. Советники ссылаются на аналогичные ограничения, введенные ранее при Бараке Обаме и Дональде Трампе.

Кроме того, в Вашингтоне считают, что чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России, а ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.

Эти заявления прозвучали на фоне критики в адрес Байдена в связи с договоренностями США и Германии по газопроводу «Северный поток-2».

Экс-президент США Дональд Трамп, в частности, отметил, что он «остановил» «Северный поток-2», а Байден его «одобрил».

«Я лажу с Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я», - сказал экс-глава Белого дома. Трамп утверждает, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель о том, что с газопроводом будет «покончено».

По мнению обозревателя Washington Post Марка Тиссена, из-за сделки по «Северному потоку-2» Байден и вовсе заслуживает импичмента.

Журналист напомнил, что после вступления в должность Байден приостановил оказание военной помощи Украине, одобрил продление срока действия договора СНВ-3 и пошел на сделку по «Северному потоку-2», который увеличивает влияние Москвы в регионе.

На прошлой неделе Германия и США раскрыли суть договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». В соответствии с соглашением, Вашингтон не будет мешать достройке газопровода, однако у Запада останутся возможности с его помощью политически давить на Россию. При этом Германия обязалась использовать «все возможные рычаги давления», чтобы контракт о транзите российского газа через Украину, завершающийся в 2024 году, был продлен еще на 10 лет.