Американские сенаторы угрожают Минфину из-за «Северного потока - 2»
Американские сенаторы пошли на шантаж администрации президента США Джо Байдена из-за российского проекта «Северный поток-2», пишет Bloomberg со ссылкой на письмо парламентариев.
Республиканцы во главе с Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов, если Белый дом не изменит свою позицию по трубопроводу и не введет новые санкции.
Сенаторы считают, что проект наносит вред национальным интересам США и их партнеров, а в случае завершения строительства Москва усилит влияние на Европу и дестабилизирует ситуацию на Украине.
Тем временем, строительство газопровода могут завершить в конце августа, а пуск газа возможен уже в текущем году. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле.
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