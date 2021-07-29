Американские сенаторы угрожают Минфину из-за «Северного потока - 2»

Американские сенаторы пошли на шантаж администрации президента США Джо Байдена из-за российского проекта «Северный поток-2», пишет Bloomberg со ссылкой на письмо парламентариев.

Трамп упрекнул Байдена в одобрении проекта «Северный поток - 2»

Республиканцы во главе с Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов, если Белый дом не изменит свою позицию по трубопроводу и не введет новые санкции.

Сенаторы считают, что проект наносит вред национальным интересам США и их партнеров, а в случае завершения строительства Москва усилит влияние на Европу и дестабилизирует ситуацию на Украине.

Тем временем, строительство газопровода могут завершить в конце августа, а пуск газа возможен уже в текущем году. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:Северный Поток-2Сенат США
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