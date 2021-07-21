«Изображая жертву». США просят Украину одуматься и не хамить
«Поучения» украинских политиков по «Северному потоку - 2» уже изрядно надоели Европе и США, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Украина постоянно пытается поучать своих патронов, но американцы больше этого не потерпят, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию, что в Белом доме попросили украинских политиков воздержаться от комментариев в связи с новыми соглашениями Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Детали этой сделки будут объявлены в ближайшее время.
«Правильно американцы реагируют. США договариваются с Германией, торгуются, чтобы Украина получала поддержку от немцев. А Украина ничего не придумывает лучше, чем хамить. Просто хамить! Это в ее манере - постоянно изображать из себя жертву, обвиняя своих патронов, что они ведут абсолютно неправильную политику, и поучать их. Так не пойдет! Потому что даже патрону Украины - в этом случае, это Америка – это уже совсем не нравится. И они показывают, что, если украинцы будут поучать американские власти, американцы этого не потерпят. Думаю, что это было предупреждение, направленное украинским властям. Одуматься! Понять, что сделка между Вашингтоном и Берлином заключается в пользу Украины, и помолчать», - отметил политолог.
При этом Рар думает, что Украина не послушается США.
«Украина с моей точки зрения делает постоянную ошибку «крикливой дипломатии». Разумно видеть, на что у тебя есть силы и возможности, а где этих возможностей не может быть. Взять, например, заявления по поводу возвращения Крыма силой. Украина жила в иллюзиях, что Америка и Германия помогут ей не просто вернуть, а насильно отнять Крым и Донбасс. Да с самого начала такой вопрос не стоял ни в Америке, ни в Германии! А Украина жила в таких иллюзиях и сейчас расплачивается за это. Страна потерялась полностью и принимает желаемое за действительное», - заявил эксперт.
Политолог считает, что власти США приняли решение не останавливать «Северный поток – 2», чтобы не ссориться с Европой.
«Думаю, что Америка сама поняла, что Германию не остановить. Если бы США ввели санкции против немецких компаний, это привело бы к новым торговым войнам с Европой, что Америке невыгодно. Поэтому она действовала из собственного интереса. Хотя в Америке многие по-прежнему выступают против «Северного потока – 2». Но для них эта битва проиграна. Есть американские сенаторы и конгрессмены, которые не знают, куда деваться от злости. Уже винят и Германию и поливают немцев грязью. Нужно проигрывать красиво. Есть очень зазнавшиеся политики и в Украине, и даже в Америке. Они считают, что им все дозволено, что они всегда будут выигрывать. Россия это иначе объясняет: что мир сложнее, что приходится идти иногда на взаимопонимание, сотрудничество в очень важных областях, ни куда мы от этого не денемся. Не все это понимают. Умные политики понимают. А какие-то недальновидные политики сейчас просто в истерике», - считает собеседник НСН.
Рар пояснил, что отношение Германии к «Северному потоку - 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера будет зависеть от того, кто станет ее преемником.
«Я почти уверен, что к власти придет Армин Лашет, а у него положительное отношение к сотрудничеству с Россией. Возможно, в этом отношении он будет даже лучше Меркель. Для Германии и Европы очень важны демократические ценности – права человека, гражданское общество во всем мире. В этом вопросе Германии и России не всегда удается достичь взаимопонимания, но нельзя забывать об общих интересах, надо стараться найти общий язык. И Лашет это понимает. Если к власти придут «Зеленые», тогда будет очень идеологизированная политика. В этом случае, я боюсь, отношения между Германией и Россией резко могут испортиться», - резюмировал Рар.
Между тем, источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.
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