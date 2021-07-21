«Изображая жертву». США просят Украину одуматься и не хамить

«Правильно американцы реагируют. США договариваются с Германией, торгуются, чтобы Украина получала поддержку от немцев. А Украина ничего не придумывает лучше, чем хамить. Просто хамить! Это в ее манере - постоянно изображать из себя жертву, обвиняя своих патронов, что они ведут абсолютно неправильную политику, и поучать их. Так не пойдет! Потому что даже патрону Украины - в этом случае, это Америка – это уже совсем не нравится. И они показывают, что, если украинцы будут поучать американские власти, американцы этого не потерпят. Думаю, что это было предупреждение, направленное украинским властям. Одуматься! Понять, что сделка между Вашингтоном и Берлином заключается в пользу Украины, и помолчать», - отметил политолог.

При этом Рар думает, что Украина не послушается США.

«Украина с моей точки зрения делает постоянную ошибку «крикливой дипломатии». Разумно видеть, на что у тебя есть силы и возможности, а где этих возможностей не может быть. Взять, например, заявления по поводу возвращения Крыма силой. Украина жила в иллюзиях, что Америка и Германия помогут ей не просто вернуть, а насильно отнять Крым и Донбасс. Да с самого начала такой вопрос не стоял ни в Америке, ни в Германии! А Украина жила в таких иллюзиях и сейчас расплачивается за это. Страна потерялась полностью и принимает желаемое за действительное», - заявил эксперт.

Политолог считает, что власти США приняли решение не останавливать «Северный поток – 2», чтобы не ссориться с Европой.